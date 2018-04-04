Вилли Токарев — о водке, Япончике и 43-летней разнице с женой

Вилли Токарев — общепризнанная легенда русского шансона. Публика Вилли Ивановича очень разношерстная: среди его поклонников и простые работяги, и интеллигенты, и криминальные авторитеты.

Настоящее имя певца — Вилен. Так его назвал отец-коммунист в честь вождя мирового пролетариата. Однако творчество Токарева не вписывалось в советскую эстраду. Тогда музыкант принял решение об иммиграции. Там он и поменял имя на иностранный манер.

Первое время в Америке певец соглашался на любую работу — он хотел получить достаточно денег для выпуска собственной пластинки. Она и принесла Вилли Ивановичу славу. Сейчас звезде шансона 84 года и он по-прежнему активно гастролирует по всему миру.

Супруга Токарева Джулия младше его на 43 года. У пары двое детей: дочь Эвелина и сын Милен. От предыдущих браков у певца еще двое сыновей. Джулию шансонье называет «подарком судьбы», а вот о бывших вспоминает без улыбки. Все секреты личной жизни Вилли Ивановича в программе «Ой, мамочки!» узнала ведущая Анжелика Радж.

Анжелика Радж: Ваша певческая карьера началась в эмигрантских ресторанах Нью-Йорка. Сегодня вы — легенда русского шансона. Но как вас только не называли раньше: куплетист, фольклорный персонаж, кабацкий певец. Вас это не задевало?

Вилли Токарев: Я знал, что я делаю. А то, что я делаю, очень нравится людям. Могут и сейчас называть. Просто нужно мух от котлет отделять, не обращать внимания на это. Завистники говорят такие вещи. Вы можете посмотреть мои песни, у меня даже философские песни есть, юмористические, песни о любви. Человек, который меня так называет, наверное, не слушал мои песни. Или он специально это говорит для того, чтобы сделать неприятно человеку.

Вы прошли через многое, в том числе через нищету. Вы и полы мыли, и таксовали. Работали за гроши, чтобы выжить. Многие в такие моменты ломаются от отчаяния. Что вам помогло выстоять?

Я шел к своей цели, чтобы выпустить пластинку в Америке, которые не разрешали выпустить в Советском Союзе. Я приехал с 5 долларами в кармане, а на пластинку нужно было заработать 25 тыс. долларов. Вы должны понять, что если вы чего-то хотите, то должны преодолеть все свои препятствия. И внутри, и вокруг. Вы должны идти к поставленной цели прямо, без отклонений, не расталкивая других локтями. Я это сделал, я заработал эти деньги, работая по 16 часов в сутки. Для того, чтобы заработать деньги, я их потратил. На рекламу во многих странах мира. И когда я выпустил свой диск «В шумном балагане», через неделю я стал настолько популярным, что таксисты стучали в дверь дежурному, который охраняет вход в небоскребе, и кричали: «Вилли, давай пластинку, в магазинах все раскуплено, мы не можем работать».

В одном из интервью вы сказали, что среди ваших поклонников есть и хорошо образованные люди, и малообразованные. Давайте персонифицируем — кто это?

Один шахматист — гроссмейстер — играл в Мексике и проиграл партию, потому что он слушал мою песню «Рыбацкая». Он признался мне. Второй — писатель. Он сказал, что Вилли Токарев пишет «блатные песни для интеллигентов».

Я не пишу песни специально для блатных и никогда не воспеваю этот блатной мир. Я просто констатирую факт. Людей нужно любить всех.

Правда, что вы с блатными можете общаться на их фене?

Я могу общаться, да. Но с матом. Мат — это тоже искусство, неотъемлемая часть нашего народа. Так, как могут ругаться матом у нас в России, ни в какой другой стране не могут. Не буду показывать своих данных в этом отношении, потому что это не та аудитория, где я мог бы похвастаться этим.

Ваша жена Джулия младше вас на 43 года!

Но у нас нет возрастного барьера! Мы, в общем, равноценны.

Вы же многое видели, у вас большой жизненный опыт, в отличие от Джулии. Это не мешает?

Я Джулию выбирал, я делал пару ошибок: одну по молодости, другую — по неосторожности. Не секрет, что не только у меня такое. Вы же меняете предметы гардероба, квартиру или государство, если вам это удобно. Почему вам не поменять свои любовные отношения, чтобы они были идеальные? Джулия — тот человек, которого я искал всю жизнь. У нее есть чувство юмора, она потрясающе начитанная, грамотная, закончила с отличием ВГИК. В любой компании она главная душа.

Вы считаете свои предыдущие браки ошибкой?

Один из них был по молодости, я выбрал человека по впечатлению. Второй — это когда я приехал после 15 лет жизни в Америке и мечтал найти русскую женщину, я ее нашел. Но там мама оказалась не той, которую я хотел, потому что она говорит: «Вы берете такую дочь у меня, красавицу. Нам нужны Mercedes, квартира и деньги». Я говорю: «Вы знаете, я только предложение сделал, я хочу ее изучить, а вы уже заранее дали отбой». Этот брак длился 26 дней. А вот с Джулией у нас постоянные отношения.

В браке с Джулией вы будто помолодели. Расскажите, что за эликсир молодости она подливает вам в чай?

Эмоциональное и психологическое воздействие на человека — один из факторов его внешнего вида.

Однажды вы сказали, что выпиваете 36 литров водки в год. Но при этом вас никто и никогда не видел нетрезвым. Как так вышло?

Если вы будете выпивать 100 граммов водки в день — а я не пью разом, я разделяю на завтрак, обед и ужин — то как раз получится 36 литров. Это моя норма — 100 граммов в день, потому что это является лекарством, так даже врачи говорят. Алкоголь попадает в кровь, он расчищает бляшки, дарит хороший аппетит, хороший сон и хорошее настроение.

Правда ли, что вы носили передачи известному криминальному авторитету Япончику в американскую тюрьму?

Да! Я, работая в ночном клубе в Нью-Йорке, слышал, что приходит какой-то Слава. Он сидит в уголке, слушает музыку и уходит. Потом мне рассказали, что Слава — солидный, авторитетный человек. Но я так его и не узнал в Нью-Йорке. Я узнал его потом, когда его освободили.

А почему я к нему хорошо отношусь — когда я возвратился после первых гастролей в Нью-Йорк, то мне начали поступать анонимные звонки с требованием дать денег. Я рассказал об этом хозяевам ресторана, где я работал. Они посоветовали мне сказать, что я пожалуюсь Славе, если звонки продолжатся. Я так и сделал. После этого звонки прекратились.

Поэтому, когда я узнал, что он сидит в тюрьме, мы с Джулией собрали Славе передачу, я написал песню «Слава», посвященную ему, и понес передачу с магнитофоном ему. Это моя благодарность этому человеку.

Правда ли, что ваши бывшие жены обдирали вас как липку?

С первой женой я расстался просто так, у меня ничего не было — это еще в СССР происходило. А вторая, уже в Нью-Йорке, при расставании оставила себе и мебель, и квартиру, и все что угодно. Мне даже пришлось взять в долг у хозяев ресторана, где я работал, чтобы снять квартиру.

Полную версию интервью с Вилли Токаревым для программы «Ой, мамочки!» смотрите по ссылке.