Что нам стоит умный дом построить: Hi-Fi & High End Show 2018

Тематика «Умного дома» активно проникает на Hi-Fi & High End SHOW как в виде отдельной экспозиции Smart Install, так и в виде интерактивного обучения для инсталляторов, интеграторов и дилеров оборудования.

В отдельной экспозиции участники продемонстрируют в действии продукты и решения для систем «умный дом». Здесь покажут, как эти решения можно органично вписать в современный интерьер, делая дом или офис ультрамодным и удобным пространством. Среди участников: Bang & Olufsen, Control4, JUNG/Электроарт/Вимедиа, MMS Cinema, Rubetek, Simple Distribution, Smart Inn, Sonance, «Цифра».

Академия Smart Install — такое на Hi-Fi & High End Show будет впервые. Она будет идти все три дня работы выставки и предложит слушателям сразу четыре секции: 13 апреля, секция «Умный дом».

14 апреля, секции «Тренды рынка домашних инсталляций. Потребительский интернет вещей.» и секция «Умный дом».

15 апреля, секция «Проектирование домашних кинозалов». На секции «Умный дом» участники смогут узнать, как wow-эффект влияет на продажи умных инсталляций, как быстро создать удобную систему управления и не потерять в качестве, а также обсудят прошлое, настоящее и будущее систем домашней автоматизации.

На секции, посвященной трендам рынка домашних инсталляций и потребительскому интернету вещей, поговорят о концепции IoT, оценят перспективы его дальнейшего развития и значение для систем «Умный дом».

Среди спикеров — представители ООО «Цифра», A&T Trade, Rubetek, Jung, Simple Distribution, Universal Remote Control (URC), обучающего центра IoTraining, Microsoft MVP, IoT Community, Embedded Systems Rus, KNX-User Club России, СНГ и Балтии, Stereo.ru, Smart Inn, IBC Solutions, Unecom Engineering, BANG & OLUFSEN, ГК DIGIS и Alef HI-FI, ArtInstall.

Интересный пул выступлений подготовлен на воскресенье, в секции «Проектирование домашних кинозалов» уделят внимание трехмерным звуковым форматам, выбору проекционного полотна, кинотеатральной проекции и основным ошибкам, которые совершают проектировщики в своей работе.

Присоединиться к уникальному образовательному проекту можно будет во все дни проведения выставки Hi-Fi & High End Show 2018 c 13 по 15 апреля в отеле «Аквариум», расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20.

Посещение бесплатное, по предварительной регистрации. Полное расписание Академии вы найдете здесь. Зарегистрироваться на 23 международную выставку Hi-Fi & High End Show 2018 можно на официальном сайте www.hifishow.ru.

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