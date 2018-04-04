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Выступление творческого коллектива организуют для пенсионеров района Арбат
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Выступление творческого коллектива организуют для пенсионеров района Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 39 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 6 апреля состоится творческая программа.
— К нам в гости придут участники коллектива «Арбатская ветка». Это сообщество поэтов, музыкантов и просто творческих людей. В этот раз они подготовили программу «Я люблю тебя, жизнь!», в рамках которой состоится концерт, — рассказала сотрудница ТЦСО Любовь Рот-Серова.
Она добавила, что коллектив «Арбатская ветка» уже выступал ранее в учреждении. В марте музыканты представили поэтическую программу.
Желающих посетить мероприятие ждут в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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