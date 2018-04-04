Тематическую встречу проведут в библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова

На встрече побеседуют о правилах пожарной безопасности.

— Такие мероприятия важно проводить регулярно, на мой взгляд. Каждый думает, что с ним ничего экстренного не произойдет. Но люди должны знать правила поведения в критических ситуациях. Для сотрудников библиотеки такие встречи крайне важны, ведь они ответственны за жизни людей, которые приходят в учреждение, и сохранность общественно значимого достояния, — прокомментировал Серегей Игнатов, главный инженер культурного учреждения.

Он подчеркнул, такие мероприятия в библиотеке проводятся регулярно.