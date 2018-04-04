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Тематическую встречу проведут в библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова
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Тематическую встречу проведут в библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 40 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В здании библиотеки искусств имени Алексея Боголюбова пройдет встреча населения с сотрудником Министерства по чрезвычайным ситуациям Алексеем Осиповым. Собрание состоится 18 апреля.
На встрече побеседуют о правилах пожарной безопасности.
— Такие мероприятия важно проводить регулярно, на мой взгляд. Каждый думает, что с ним ничего экстренного не произойдет. Но люди должны знать правила поведения в критических ситуациях. Для сотрудников библиотеки такие встречи крайне важны, ведь они ответственны за жизни людей, которые приходят в учреждение, и сохранность общественно значимого достояния, — прокомментировал Серегей Игнатов, главный инженер культурного учреждения.
Он подчеркнул, такие мероприятия в библиотеке проводятся регулярно.
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