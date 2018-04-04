Центр досуга и спорта «Энергия.RU» организует традиционный фестиваль патриотической песни

Прием заявок на участие завершится 14 апреля. Об этом нашему изданию сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Марина Сухарева.

В этом году фестиваль проводится уже в 12-й раз. Его участниками могут стать все желающие от десяти лет и старше. Оцениваться конкурсанты будут в четырех возрастных категориях: учащиеся 5-8-х классов, 9-11-х классов, жители от 18 до 40 лет и от 41 и старше.

Представить номер можно в одной из пяти номинаций: «сольное пение», «дуэт», «ансамблевое пение», «хоровое пение» и «музыкально-сценическая миниатюра», подразумевающая песенно-стихотворную композицию или постановку на военно-патриотическую тематику.

Заявки принимаются до 14 апреля. Чтобы стать участником, надо просто заполнить заявку, которая размещена на сайте ЦДиС, и либо отправить ее на почту sd3120390@yandex.ru, либо подать в кабинете №8 в здании на Кировоградской, 2. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (915) 439-87-25 (Виктория Владимировна Мольникова), а ближе ознакомиться с положением проведения фестиваля можно на сайте центра.

Фото: ЦДиС «Энергия.RU»