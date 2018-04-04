Скалодромы и фонтаны: в Ярославле переписали правила благоустройства дворов

Лавка, сколоченная их старых досок, и шины на клумбах — это не совсем то, что мы должны видеть, выходя из дома. Благородные клумбы, зоны отдыха и настольных игр, фонтаны и скалодром для детей — вот он, идеальный ярославский двор, согласно новым правилам.

Городские власти в 14-й раз внесли изменения в правила благоустройства города, добавив интересных пунктов. Обсудить все эти новинки с чиновниками можно будет на публичных слушаниях 17 апреля в 17:00 в большом заре мэрии Ярославля.

Всем спорт

Особое внимание в новой редакции правил уделили детским площадкам. Прописали всё, что можно. Например, детские площадки во дворах должны устанавливаться из расчёта 0,7 квадратного метра на одного жителя. Иными словами, они должны получаться просто огромными во дворах многоэтажек.

— Детские площадки могут проектироваться с зонированием для разных возрастных групп или быть организованы по отдельности для детей и подростков, — уточняют в правилах благоустройства в мэрии Ярославля. — Для детей и подростков возможна организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудования специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Важным замечанием стали материалы: у всех городков должно быть частично прорезиненное противоударное покрытие. И набор горок тоже нужно устанавливать не абы как. Обязательно должны быть:

песочница;

элементы для тренировки вестибулярного аппарата (качели, карусели, балансиры);

элементы, развивающие физические возможности и координацию (горки, пирамиды, гимнастические стенки, городки с пластиковыми спусками, конструкции для лазания).

Отдельным пунктом идут спортивные площадки для подростков и взрослых. В наших дворах их рекомендуют строить из расчёта 2 квадратных метра на человека или не менее 15–20 квадратных метров, а желательно — 50–100. Вокруг обязательно должно быть сетчатое ограждение, высотой в 2,5–3,2 метра.

Такие места для спорта должны быть в каждом новом дворе

Отдыхаем красиво

Если уж менять правила, то красиво. Прописали чиновники даже требования к цветникам и вазонам, если кто-то решится установить их в своём дворе.

— Дизайн цветочниц не должен отвлекать внимание от растений, — говорится в правилах. — Цветочницы и кашпо на зиму нужно убирать в помещения или пересаживать в них хвойные растения.

Кроме того, во дворах можно устанавливать фонтаны или питьевые фонтанчики и бюветы, обустраивать зоны отдыха и настольных игр. А на самих жилых домах названия улиц и номера зданий по ночам должны подсвечиваться.

Но в реальности пока мечтать о больших спортивных площадках не приходится. Жители Суздалки на днях отстаивали свой двор от точечной застройки.