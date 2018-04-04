Звезда сериала «Универ» выступит в Магасе на День города

Виталий Гогунский , известный по роли Кузи в телесериале «Универ», выступит на концерте в честь дня рождения ингушской столицы Магаса 15 апреля.

«Особым гостем на предстоящем торжестве будет знаменитый российский актер, композитор и певец, известный многим из телесериала «Универ», Виталий Гогунский, который приедет со своей женой и дочкой», — сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, в праздничной программе запланированы фейерверк, фаер-шоу и автопробег BMW club Ingushetia.

Магас был основан в 1994 году и считается самым молодым среди других административных центров регионов России. Город создавался специально как столица республики Ингушетия.