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Звезда сериала «Универ» выступит в Магасе на День города
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Звезда сериала «Универ» выступит в Магасе на День города 

«Это Кавказ» 24 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в телесериале «Универ», выступит на концерте в честь дня рождения ингушской столицы Магаса 15 апреля.
«Особым гостем на предстоящем торжестве будет знаменитый российский актер, композитор и певец, известный многим из телесериала «Универ», Виталий Гогунский, который приедет со своей женой и дочкой», — сообщается на сайте мэрии.
Кроме того, в праздничной программе запланированы фейерверк, фаер-шоу и автопробег BMW club Ingushetia.
Магас был основан в 1994 году и считается самым молодым среди других административных центров регионов России. Город создавался специально как столица республики Ингушетия.
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