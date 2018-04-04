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В Затюменском парке демонтировали фигуру птицы и гнезда
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В Затюменском парке демонтировали фигуру птицы и гнезда 

72.ru 21 минуту назад
Фото: 72.ru
В Тюмени городские власти приняли решение о демонтаже фигуры птицы и гнезд в экопарке «Затюменский». Здесь зимой установили деревянные арт-объекты, но их исполнение не устроило администрацию. Фигуру медведя недавно доделали — тюменский художник Сергей Шаповал несколько дней работал над зверем и преобразил его. Птицу решили не доделывать.
— Администрация, основываясь на общественном мнении, рекомендовала демонтировать птицу и гнезда, — рассказал 72.ru Олег Епифанов, представитель компании, делавшей арт-объекты. — Птица недоделана, мы разговаривали с тюменским художником Сергеем Шаповалом, он сказал, что птицу можно доделать, и она получится не хуже медведя. Сегодня арт-объекты демонтировали, завтра ее вывезут из парка. Теперь ищем для этого арт-объекта новый дом.
В администрации Тюмени уточнили, что фигуры медведя, лося, зайца останутся на своих местах. Конкурс на благоустройство экопарка выиграла компания из Казани, помимо них работы вели и субподрядчики. Из-за претензий к качеству с подрядчиком договор пришлось расторгнуть.
Помимо экологичных арт-объектов в парке установят оригинальные тренажеры. Стилистику дополняют и декорированные деревом остановки общественного транспорта. На благоустройство парка «Затюменский» из бюджета выделили более 290 миллионов рублей.
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