КРЭТ представит гражданскую продукцию на международной выставке «Архимед»

Фото: Антон Тушин

Государственный Рязанский приборный завод , входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» , примет участие в XXI Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018». Посетители салона смогут ознакомиться с зарядной станцией для электромобилей, отдельными моделями сварочных аппаратов и медицинскими приборами разработки предприятия. Мероприятие состоится с 5 по 8 апреля 2018 года в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

В составе экспозиции Рязанской области предприятие КРЭТ продемонстрирует электрозарядную станцию медленной зарядки «ФОРА ЭЗС-AC», которая разработана специалистами ГРПЗ и производится серийно. Такие станции заряжают электромобили разных марок в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени и других городах страны.

Сварочное оборудование представлено такими аппаратами, как «Форсаж-161» и «Форсаж-200», которые предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами. Аппараты демонстрируют хорошие сварочные свойства, имеют высокую мобильность и низкое энергопотребление. Они сохраняют работоспособность при снижении напряжения питающей сети, что исключает проблемы при проведении сварочных работ в сельской местности и на строительной площадке.

На стенде компании можно будет увидеть также универсальный промышленный сварочный аппарат «Форсаж-315AC/DC», который находит применение на крупных промышленных предприятиях, в том числе в авиа— и судостроении. Он предназначен для аргонодуговой сварки переменным и постоянным током, а также для ручной электродуговой сварки. Прибор сохраняет высокое качество эксплуатации в любых пространственных положениях и при продолжительном режиме работы.

Кроме того, в экспозицию предприятия войдут уникальные инновационные приборы для измерения внутриглазного давления через веко — индикатор ИГД-03 diathera и тонометр ТГДц-03 diathera. Они используются для диагностики и контроля глаукомы — опасного заболевания глаз. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры за считаные секунды и абсолютно безболезненна для пациента. Приборы применяются также в сложных клинических случаях, когда традиционные методы измерения невозможны.

Созданный в 1998 году Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проводится ежегодно и включает выставку изобретений, конференции, обучающие мероприятия под общим названием «Университет изобретателя», венчурные ярмарки, презентации национальных проектов и технологий.