Радзминский на Урале: История у нас — «политика, обращенная в прошлое»

Год 1917, гремит революция. Спустя столетие на сцене ККТ Космос историк Эдвард Радзинский начинает сложный разговор о прошлом. Или о будущем?

На сцене в луче света одинокие стол и стул, лампа и фигура, обращенная к замершему залу.

Он начинает говорить — и перед нами уже не сцена, а Сенатская площадь, на которой сотни офицеров стоят на холоде в одних мундирах и ждут команды на штурм, команды, которая так и не прозвучит. Годы проносятся перед глазами: создание тайной полиции Николаем I, отмена крепостного права, покушения на Александра II, затем правление Александра III и, наконец, новый Николай — Второй. На наших глазах империя, которая стояла три сотни лет, рушится. Но не за 3 дня, а в гораздо большие сроки.

Авторский вечер Эдварда Радзинского — это театр истории, где мастер слова ставит зрителя на сцену рядом с собой и заставляет почувствовать себя участником исторических событий, ощутить на себе весь груз противоречий, разрывающих страну в кризисное столетие, понять, почему будущее правящей династии и страны было предопределено.

«Крепостное право для людей, живших тогда, значило все. Половина населения страны — рабы другой половины. Но это не заезжие негры, а Вани и Маши».

«Бенкендорф скажет странную фразу: «Крепостные становятся пороховым погребом под империей. Не лучше ли их освободить сверху, пока они не стали… внизу».

Многое в рассказе о прошлом удивительно актуально сейчас: «Всю жизнь Николай будет создавать секретные комитеты, которые решали, что делать, чтобы освободить крепостных, какие применить меры, как облегчить. Но все его меры не выполнялись», «У бюрократии есть два неприятных ребенка: взятка и коррупция», «Государь решил узнать, кто из губернаторов не ворует. Один, как написали, слишком честен, а второй слишком богат», «Опасные дела начинаются с опасных слов, потому он создал Тайную полицию. Но предупредил: я не только не позволю никому ругать мое правление, я не позволю его хвалить. Я никому не позволю вмешиваться в мою работу», «Если молодым зажать рот — развязываются руки».

Радзинский приводит цитату английского историка: «Революцию задумывают романтики, делают фанатики, а пользуются — мерзавцы и негодяи. Пропустили одно — главного революционера. Это власть, которая столетия вела страну в бездну».

Автор дает понять, что стороны конфликта — такие же люди, и все они преследовали свои цели, стремились к своим идеалам, совершали свои ошибки.

Завершил свое выступление Эдвард Радзинский стихотворением Максимилиана Волошина о Граде Китеже:

Они пройдут — расплавленные годы

Народных бурь и мятежей:

Вчерашний раб, усталый от свободы,

Возропщет, требуя цепей.

Построит вновь казармы и остроги,

Воздвигнет сломанный престол,

А сам уйдет молчать в свои берлоги,

Работать на полях, как вол.

И, отрезвясь от крови и угара,

Цареву радуясь бичу,

От угольев погасшего пожара

Затеплит яркую свечу.

Молитесь же, терпите же, примите ж На плечи крест, на выю трон.

На дне души гудит подводный Китеж —

Наш неосуществимый сон…