18-летняя красавица из Карелии борется за корону «Мисс Россия»

Голосование за главных красавиц нашей страны уже стартовало в Интернете.

В национальном конкурсе «Мисс Россия-2018» участвуют 50 претенденток из Краснодарского края, Белгорода, Тюмени, Калининграда, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Магадана и других городов. Среди участниц есть и 18-летняя уроженка Карелии Анастасия Михайленко . Девушка родилась в Костомукше и училась в школе №2, сообщает 64parallel.ru.

После окончания школы она уехала в Санкт-Петербург, в данный момент занимается подготовкой к конкурсу. Как сообщается в анкете на сайте конкурса, Анастасия пишет стихи, занимается пением и моделингом. Ее любимая книга — сборник стихотворений Сергея Есенина , а фильм — «Лекарство от здоровья». В графе «интересный факт» говорится о том, что девушка родилась в один день с российской примадонной и по счастливой случайности девичья фамилия ее матери — Пугачева.

Финал состоится 14 апреля. Победительница получит корону и возможность отправиться на всемирный конкурс.

Между тем в Сети со 2 апреля идет народное голосование. Девушка из Карелии набрала более 1300 голосов. Проголосовать можно здесь.