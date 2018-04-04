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18-летняя красавица из Карелии борется за корону «Мисс Россия»
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18-летняя красавица из Карелии борется за корону «Мисс Россия» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Голосование за главных красавиц нашей страны уже стартовало в Интернете.
В национальном конкурсе «Мисс Россия-2018» участвуют 50 претенденток из Краснодарского края, Белгорода, Тюмени, Калининграда, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Магадана и других городов. Среди участниц есть и 18-летняя уроженка Карелии Анастасия Михайленко. Девушка родилась в Костомукше и училась в школе №2, сообщает 64parallel.ru.
После окончания школы она уехала в Санкт-Петербург, в данный момент занимается подготовкой к конкурсу. Как сообщается в анкете на сайте конкурса, Анастасия пишет стихи, занимается пением и моделингом. Ее любимая книга — сборник стихотворений Сергея Есенина, а фильм — «Лекарство от здоровья». В графе «интересный факт» говорится о том, что девушка родилась в один день с российской примадонной и по счастливой случайности девичья фамилия ее матери — Пугачева.
Финал состоится 14 апреля. Победительница получит корону и возможность отправиться на всемирный конкурс.
Между тем в Сети со 2 апреля идет народное голосование. Девушка из Карелии набрала более 1300 голосов. Проголосовать можно здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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