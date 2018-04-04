Ещё
Медсестры детской тушинской больницы победили в конкурсе профессионального мастерства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медсестры детской тушинской больницы победили в конкурсе профессионального мастерства 

Префектура СЗАО города Москвы 14 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В СЗАО провели окружной этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года». Медсестры, работающие в детской больнице имени З. А. Башляевой Северного Тушина, одержали победу.
— Медицинские сестры Т. Гагина и Л. Скиртенко победили в номинации «Лучшая медицинская сестра педиатрическая», а медицинские сестры В. Кормышева и Е. Корсакова — в номинации «Медицинская сестра операционного отделения». Поздравляем победителей и желаем им успехов в городском этапе конкурса, — отметили в пресс-службе больницы.
Напомним, что городской конкурс «Лучшая медицинская сестра» проводится в целях повышения качества оказания сестринской помощи населению города Москвы и повышения престижа профессии медицинской сестры.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Воспитанники «Неоткрытых островов» из Митина стали лауреатами фестиваля «Тимоня» Делать подарки научат детей в Южном Тушине Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение