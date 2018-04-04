Медсестры детской тушинской больницы победили в конкурсе профессионального мастерства

В СЗАО провели окружной этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2018 года». Медсестры, работающие в детской больнице имени З. А. Башляевой Северного Тушина, одержали победу.

— Медицинские сестры Т. Гагина и Л. Скиртенко победили в номинации «Лучшая медицинская сестра педиатрическая», а медицинские сестры В. Кормышева и Е. Корсакова — в номинации «Медицинская сестра операционного отделения». Поздравляем победителей и желаем им успехов в городском этапе конкурса, — отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, что городской конкурс «Лучшая медицинская сестра» проводится в целях повышения качества оказания сестринской помощи населению города Москвы и повышения престижа профессии медицинской сестры.