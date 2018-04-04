Шон Мендес отправляет все свои хиты Камиле Кабелло

Уже давно ходят слухи о том, что Шон Мендес (Shawn) и Камила Кабелло (Camila) гораздо больше, чем просто друзья. Недавнее интервью Шона позволило поклонникам парочки еще раз в этом убедиться.

В рамках презентации своих новых песен «In» и «Lost» певец рассказал, что в первую очередь он всегда показывает свои композиции Камилле, а всем остальным приходится ждать официального релиза. Даже родителям!

«Я очень ценю её мнение. Она — настоящий профессионал и всегда может дать дельные советы. Я считаю её хорошим другом, поэтому всецело доверяю её вкусу и всегда прислушиваюсь ко всему, что она говорит»

Камилла также не осталась в стороне и призналась, что за две недели до релиза своего первого альбома «Camila» она отправила его Шону. Такой дружбе можно только позавидовать!