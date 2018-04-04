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Шон Мендес отправляет все свои хиты Камиле Кабелло
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Шон Мендес отправляет все свои хиты Камиле Кабелло 

Popcake.tv 8 минут назад
Фото: Popcake.tv
Уже давно ходят слухи о том, что Шон Мендес (Shawn) и Камила Кабелло (Camila) гораздо больше, чем просто друзья. Недавнее интервью Шона позволило поклонникам парочки еще раз в этом убедиться.
В рамках презентации своих новых песен «In» и «Lost» певец рассказал, что в первую очередь он всегда показывает свои композиции Камилле, а всем остальным приходится ждать официального релиза. Даже родителям!
«Я очень ценю её мнение. Она — настоящий профессионал и всегда может дать дельные советы. Я считаю её хорошим другом, поэтому всецело доверяю её вкусу и всегда прислушиваюсь ко всему, что она говорит»
Камилла также не осталась в стороне и призналась, что за две недели до релиза своего первого альбома «Camila» она отправила его Шону. Такой дружбе можно только позавидовать!
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