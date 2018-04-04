Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» проведут в поддержку детей театральное шоу

Театральное шоу в поддержку подопечных благотворительных фондов «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун» и «Фонд Хабенского» совместно проведут Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«12 апреля Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» на сцене Театриума на Серпуховке представляют благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Театральное шоу, адресованное семейной аудитории, создано для поддержки детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун», — говорится в сообщении.