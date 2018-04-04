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Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» проведут в поддержку детей театральное шоу
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Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» проведут в поддержку детей театральное шоу 

Агентство «Москва» 1 час назад
Театральное шоу в поддержку подопечных благотворительных фондов «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун» и «Фонд Хабенского» совместно проведут Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
«12 апреля Московский зоопарк и проект «Кинопоэзия Анатолия Белого» на сцене Театриума на Серпуховке представляют благотворительный проект «Большое весеннее путешествие». Театральное шоу, адресованное семейной аудитории, создано для поддержки детей-подопечных фондов: «Фонд Хабенского», «Дети-бабочки», «Я есть!», «Доктор Клоун», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в основе проекта — совместная работа «Кинопоэзии Анатолия Белого» и Московского зоопарка по созданию цикла мини-фильмов. Отмечается, что осенью 2017 г. в пространстве Московского зоопарка было отснято четыре серии на темы любимых детских стихотворений о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов — Константин Хабенский («Фонд Хабенского»), Ксения Раппопорт (фонд «Дети-бабочки»), Елизавета Боярская (фонд «Доктор Клоун»), Егор Бероев (фонд «Я есть!»).
Отмечается, что в театральном шоу «Большое весеннее путешествие» примут участие Е. Боярская, А. Белый, Е. Бероев, Максим Матвеев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа «Ундервуд» и другие. «Шоу объединит художественную и документальную драматургию, хореографию, музыку и кинематограф. От зрителей, купивших билеты в одно из самых добрых путешествий, зависит финальный этап проекта: ведь все средства от продажи перечисляются на программы поддержки детей», — заключили в пресс-службе.
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