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Автобус со стеклянной крышей проедет по Петербургу на параде ретро-транспорта
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Автобус со стеклянной крышей проедет по Петербургу на параде ретро-транспорта 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Выпущенный более полувека назад автобус Setra S6 со стеклянной крышей примет участие в ежегодном параде ретро-транспорта, который состоится 26 мая и будет приурочен к Дню основания Санкт-Петербурга, сообщила в среду сообщила пресс-служба организатора акции, ГУП «Пассажиравтотранс».
"Свою технику представят коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также Эстонии, Финляндии и других стран. Из Будапешта в Петербург приедет оригинальный автобус Икарус-55, выпущенный в 1970 году. Без сомнения, вызовет интерес… автобус Setra S6 1962 года с частично стеклянной крышей. Среди премьер этого года — передвижная ТВ-станция ЛиАЗ-5932 «Магнолия», которая использовалась для трансляции Олимпиады-80", — говорится в сообщении.
Парад ретро-транспорта пройдет в Санкт-Петербурге в четвертый раз. Как обещают организаторы, в честь 315-летия со дня основания города мероприятие будет объединено с фестивалем «Мотостолица», так что с колоннами общественного транспорта по центру города проедут мотоциклисты. В 2017 году в параде ретро-транспорта участвовало 145 автораритетов.
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