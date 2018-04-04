«Бригада доехала за 13 минут»: как сработала скорая помощь в день ЧП в «Олимпии», где пострадал ребёнок 

10-летнюю пермячку, которая 2 апреля чуть не утонула в бассейне «Олимпия», передали в руки реанимационной бригады в 16:55. Ранее источник 59.ru сообщал, что медики долго пробирались к ребенку, так как все место перед зданием бассейна было заставлено машинами. В самом спортивном комплексе пока комментариев по этому поводу не дают. Ребенок до сих пор находится в коме. Как стало известно 59.ru, о ЧП на телефон 112 в оперативный отдел скорой помощи сообщили в 16:40. Вызов оформили ребенку 10 лет с диагнозом «утопление». В 16:42 был оформлен вызов для фельдшерской бригады и дублирующий — для реанимационной. Первыми прибыли фельдшеры — в 16:48. Об этом свидетельствует официальный документ, который есть в распоряжении 59.ru. — От окружающих была получена информация: «В 16:37 захлебнулась в бассейне, достали сразу, без признаков жизни», — сообщил 59.ru источник, знакомый с ситуацией. Реанимационная бригада прибыла на место ЧП в 16:55. Согласно официальному документу, в это время ребенок был «в состоянии клинической смерти». По данным краевого минздрава на 20:00 4 апреля, девочка находится в Детской краевой клинической больнице в состоянии комы. Ранее источник в «Олимпии» рассказывал 59.ru, что реанимационная команда не смогла быстро подъехать из-за заполненной парковки. В итоге им пришлось объезжать. Правда, по словам источника, ждать медиков пришлось «около 20 минут». В минздраве 59.ru сообщали, что до прибытия скорой реанимационные мероприятия провели сотрудники бассейна. Приехавшие на место ЧП медики восстановили сердечную деятельность девочки. До сих пор нет официальной версии того, что произошло 2 апреля в СК «Олимпия». По данным краевого СУ СКР, «во время тренировки в бассейне девочка внезапно начала тонуть». Источник 59.ru в «Олимпии», ссылаясь на камеры наблюдения, пояснил, что ребенок провёл под водой около пяти минут. Правда, его слова опровергает отец одной из спортсменок, которые плавали в тот день с пострадавшей. Дочь рассказал ему, что 10-летняя Карина (имя ребенка изменено, — прим. автора) закончила задание и хотела выйти из воды, подтянулась на бортик и упала обратно в воду, после чего ее сразу поднял мужчина, находящийся на соседней дорожке. Также девочка утверждает, что Карина «потеряла сознание» прежде, чем упасть в воду. Ранее мы сообщали, что тренер Карины — один из самых известных спортивных педагогов Пермского края.