Ода одной богине

Поток сознания про одно из самых (не) обычных аниме прошлого десятилетия.

Всем доброго времени суток. У нас тут недавно на DTF произошел аниме-бум, что вдохновило меня написать первую здесь стену текста. Но решил я не утруждать людей чтением очередной заурядной истории о том, как кто-то открыл для себя японскую анимацию, и какие произведения больше всего на него повлияли. Оставим это на следующий раз. Хотя об одном произведении я все же здесь расскажу — Меланхолия Харухи Судзумии.

Ответить на вопрос «Зачем?» я могу только так — возможно, для того, чтобы обратить на него внимание людей, которые его еще не видели или ищут причины для его просмотра. По-моему глупая причина, если учитывать известность тайтла. Но ведь можно, можно же? Ну да ладно, начнем.

Что же такое МХС? Прежде всего — попса. Да, это не Утена, не Нана, да и не что-то старое вроде Легенды о героях галактики, до которых сегодня добираются только вовлеченные любители. На момент далекого 2006 года Меланхолия хайпанула так, что до сих пор является объектом мемов, шуток и отсылок в других аниме. Разве что мы уже застали Судзумия-манию постфактум, ведь на тот момент аниме культура в нашей стране практически не существовала. Но, несмотря на широкую популярность сего тайтла, он не настолько дружелюбен к новичку, как может показаться.

И вот почему. Давайте заглянем под капот. МХС — на первый взгляд типичный комедийный слайс о похождениях безбашенной девушки, встретившей парня-скептика и организовавшей вместе с ним и еще парой ребят школьный клуб по интересам. Сюда же добавим порцию мистики, ведь все участники клуба (кроме нашего доблестного гг-ояша) оказываются экстраординарными личностями. А именно представителем инопланетного разума, путешественником во времени, экстрасенсом и ходячей аномалией, создающей хаос вокруг себя.

После просмотра сериала с фильмом и прочтения книг я просто влюбился в эту композицию

И вот почему тайтл производит такой сильный эффект — он постоянно пытается доказать зрителю, что он — самая обычная повседневность, в которой детишки с явными признаками синдрома восьмиклассника просто весело проводят время вместе, и в то же самое время доказывает, что это наполненная мистикой и тайнами история. Он не просто балансирует на этой границе, он ею вертит, как ему заблагорассудится. Так удается с каждой серией не только расслабить и рассмешить зрителя, но и заставить увлечься происходящими на экране событиями. Подобная аморфность сериала способна оттолкнуть неподготовленного зрителя, но порадовать тех, кто уже хорошо знаком с шаблонами в аниме.

Но что же спрятано за внешним видом? Здесь вы найдете типичные для аниме проповеди о дружбе и доверии. Но самое главное — идея мировоззрения человека, принятия нашего скучного мира таким, какой он есть, и как с этим жить дальше. Эта идея тянется тонкой нитью по всему аниме. Очень жаль, что ее дальнейшее развитие, отображенное в последних томах ранобэ, на которой основан тайтл, мы так и не увидели. То же самое касается и персонажей, но об этом чуть позже.

Слева направо: Коидзуми Ицки, Нагато Юки, Кён, Судзумия Харухи, Асахина Микуру.

Жемчужина всего тайтла — его центральные персонажи. Будьте уверены, эти ребята вам точно запомнятся. И первая на очереди у нас собственной персоной — Харухи Судзумия. Информационная аномалия, разрушитель временных плоскостей, богиня, бригадир — все это о ней. На деле же обычная девушка, ищущая в этом мире что-то уникальное и интересное, чем можно разнообразить заурядную школьную жизнь, хоть и внутренне понимающая, что ничего в мире экстраординарного просто не существует. Главный двигатель всего произведения. Ее энергичность вкупе с возможной божественностью настолько в свое время заразила людей, что появилась целая религия Харухиизма. В то же время многих она просто дичайше раздражает, когда ведет себя, как су…кхм…как не очень хороший человек. Она своенравная, всегда несется вперед сломя голову и почти никогда не унывает. За своих раб…друзей готова уничтожить хоть всю Вселенную, если потребуется. Довольно забавно, что многие относят ее к типажу цундере, которого в ней, по мне, слишком мало, чтобы так ее называть.

И это еще одна уникальная черта МХС — романтическая линия, прописанная настолько тонко, что ее и не видно вовсе. Многие даже скажут, что ее просто нет, и будут по-своему правы. Главных героев подсознательно тянет друг к другу, и наблюдать за их вечными перепалками — одно удовольствие, но никаких смущений, признаний и прочей ванили можете не ждать. Однако крошечные признаки внимания, невзначай проскальзывающие между героями бесценны.

И раз уж зашла речь, представляю вам протагониста — Кён. Просто Кён. Герой невидимого фронта в борьбе со сверхъестественным. Один из лучших аниме персонажей, представляющих армию обычных японских школьников. И главная причина просмотра данного аниме. Его саркастичные замечания и внутренние монологи давно разобрали на цитаты еще до всяких Стэтхэмов и Джокеров. Самое замечательное — он ведет себя именно так, как и должен вести себя нормальный адекватный человек его возраста. В детстве Кён успел разочароваться в реальности бытия и теперь стремится жить обычной непримечательной школьной жизнью. Я думаю, многие из нас пережили нечто подобное в подростковом возрасте, не правда ли?

Ходят слухи, что Кён был учеником самого капитана Пикарда.

Вот только темный уголок сознания еще хранит надежду на неопознанное и загадочное. И именно это подталкивает героя заговорить с сумасшедшей по имени Харухи. И если она — двигатель, то Кён — однозначно водитель. Внешне создается впечатление, что он оказывается обычным мальчиком на побегушках, который по непонятным причинам ублажает все прихоти эксцентричной особы. На деле же он — человек, неожиданно для себя открывший реальность, о которой уже перестал мечтать, и защищающий её всеми возможными для него способами, а их не очень-то и много. Вот уж кого точно не назовешь Марти Сью.

Юки Нагато — соперница Аянами Рэй в звании истинной кудере. Интерфейс вселенского разума, наблюдающий за Харухи. По итогу является чуть ли не большей богиней, чем та. И фанатов у нее тоже не меньше. Вследствие проведения времени вместе с Харухи и Кёном проникается ими и даже становится чем-то большим, чем средством коммуникации с представителями человечества. Ее сюжетная линия возникновения собственного «Я» — одна из лучших во франшизе, а во многом благодаря ей «Исчезновение Харухи Судзумии» является одним из лучших полнометражных аниме в истории.

Микуру «Микурочка» Асахина — заслуженный фансервис сериала и путешественница во времени. Кроткая, застенчивая, во многом неуклюжая — в общем типичный моэ персонаж. Если бы не одно НО — в сериале их две. Вся сюжетная линия Микуру строится на том, что её таинственное начальство — это повзрослевшая она сама. И наблюдать за этим конфликтом крайне интересно. Молодая версия, несмотря на все невзгоды со стороны Судзумии, изо всех сил старается выполнить задания, присылаемые сверху, а старшая с легкой грустью выдает приказы, ничего толком не объясняя, ведь иначе весь мир ждут непредсказуемые последствия.

Микурочка неспроста ведет себя, как типичная моэ. На самом деле она «секретные сведения», чтобы «секретные сведения».

Ицки Коидзуми — экстрасенс (точнее эспер). Выступает в роли ходячей энциклопедии, когда Кёну (а заодно и нам) становится ничего не понятно. Хочет защитить привычный для него мир, который может быть изменен Судзумией по прихоти зачесавшейся левой пятки. На протяжении сериала остается самым загадочным (читай нераскрытым) персонажем.

Увы, но это действительно так, линии Микуру, Ицки и отношения между представителями трех сверхъестественных фракций просто не успевают раскрыться в сериале и фильме, за этим придется обратиться все к той же ранобэ.

Забавно, но тайтл пронизан странностями как внутри, так и снаружи. На протяжении всей истории будет появляться множество вопросов, ответы на которые зритель волен искать сам. Фанаты выстроили множество теорий, которые призваны объяснить, что же все-таки происходит в этой вашей Судзумии. Размышление над ними на удивление оказывается не менее увлекательным, чем в свое время над загадками сериала Lost. При этом работает принцип самопогружения. Тут, как с Евангелионом — сколько уровней восприятия захотите увидеть в тайтле, столько и увидите.

А что до странностей наружных — это целая эпопея. Начнем с того, что в 2006 сериал показывали в неправильном порядке. На DVD и в сезоне 2009 года все поправили. Сейчас, если поискать, можно найти сборки с «каноничным» порядком, если вы хотите понять людей, напрягавших свои мозги 12 лет назад, когда им, прежде всего, показали некий любительский фильм «Приключения Асахины Микуру эпизод 00». А новые серии в 2009 году и вовсе стали для многих сюрпризом, ведь авторы до упора доказывали, что это будет лишь повтор первого сезона.

Ну и, разумеется, я не могу не упомянуть её — Бесконечную восьмерку.

Уберите детей и психически нестабильных людей от экрана. Убрали? Так я вам и поверил.

Скажите, вы часто при просмотре онгоингов жалуетесь, что в новой серии ничего стоящего не показали, сюжет не продвинули, и вообще, кому сдались эти фансервисные пляжные серии? А теперь представьте, что вам 2 месяца показывают одну и ту же серию. Теперь вы отдаленно представляете, что чувствовали люди, смотревшие Меланхолию в 2009. Причины появления этой арки довольно просты — на ее месте должно было быть Исчезновение. Но, как всегда бывает в производственном аду, сверху постучали и сказали: «Делаем фильм, с остальным сами разберетесь». И разобрались. В итоге мы получили и восхитительный фильм, и один из уникальнейших феноменов в телевизионных аниме сериалах. И я тут могу долго рассуждать на тему того, что каждая серия восьмерки — это по своей сути отдельное произведение, со своим режиссерским подходом, стилем, задниками, дизайном. Но того факта, что смотреть ее все еще тяжело, не изменить. Она является неотъемлемой частью набора для познания дзэна (здесь должна быть шутка про последние эпизоды Евангелиона, франшизу Гандама и Садзаэ-сан). Эту арку ненавидят и обожают одновременно как неотъемлемую часть самого по себе странного сериала.

Осталось, наверное, рассказать про техническую сторону. Если вы еще не знакомы со студией Kyoto Animation, то знайте — эти ребята умеют в графическое исполнение. Из недавних ярких примеров — Violet Evergarden. Что уж говорить, если они практически с нуля перерисовывали каждую серию вышеупомянутой восьмерки.

А вот саундтрек — это нечто удивительное. Нет, конечно, я могу быть предвзят, но подбор музыки у Судзумии просто филигранный. От спокойных школьных будней к опасным столкновениям со сверхъестественным, от сумбурных комедийных ситуаций к трогательным моментам меланхолии (ха!). Да, сами по себе мелодии в большинстве своем довольно невзрачные (все-таки не Хироюки Савано), но на атмосферу они работают потрясающе. Честно, далеко не каждый тайтл сегодня может этим похвастаться.

Легендарный эндинг сезона 2006 «Hare Hare Yukai» произвел настоящий фурор в Японии. В том году его танцевали чуть ли не все.

Все главные песни тайтла были исполнены Аей Хирано, озвучившей в аниме саму Судзумию. Это принесло ей славу не только как лучшей сэйю в 2007 году, но и как певице.

"God knows". До сих пор известна как одна из самых лучших песен в аниме. Да и анимация на высоте.

Несмотря на всеобщую любовь к опенингу сезона 2006 «Boken desho desho?», мне больше нравится «Super driver» за свою бешеную динамику и настрой.

Вкратце стоит также упомянуть о том, что вся серия ранобэ, если вы по тем или иным причинам их не читаете, на данный момент уже адаптирована в виде манги. А несколько лет назад вышел спин-офф, основанный на персонаже Юки Нагато из фильма. Ну, по крайней мере, такова была изначальная идея. На деле это абсолютно отдельная история, использующая знакомых персонажей в несколько новых амплуа и отсылки к событиям оригинального произведения. Ну и, разумеется, «Меланхолия Харухи Судзумии-тян» — угарный набор скетчей с чиби-персонажами, стебущий всю франшизу и ее персонажей.

Вот и получилась такая длиннющая ода одному из моих любимых аниме. Не знаю, возможно, кто-то, прочитав сей труд, плюнет на его бесполезность, кто-то пойдет в комментарии доказывать, что я несу полный бред и ищу что-то стоящее там, где его нет, а кто-то добавит Меланхолию в свой список «Планирую посмотреть». На этом всё, спасибо, что уделили время!