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За Матроскиным мы не услышим Табакова
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За Матроскиным мы не услышим Табакова 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Посмотрела первую серию обновленного «Простоквашина». Не торкнуло. А так хотелось. Смотрела с пристрастием, наверное, даже с предубеждением. Прислушиваясь к сигналам, идущим из глубины души, к движению крови в капиллярах, к микро-пульсации клеток. Даже не смотрела новое «Простоквашино», принюхивалась к нему. А по-другому, наверное, и нельзя.
Современные продолжения таких культовых мультфильмов, как ни пытайся к ним относиться проще, объективнее — обречены на предвзятое отношение тех, кто вырос на прототипах. Поэтому Сеть и расшумелась. Взрослые люди развели всем полемикам полемику: одни говорят — мультипликация средненькая, другие подхватывают — озвучка «не в струю». Все, может, и так, я клейма ставить не хочу: в конце-концов, это дело профессиональных критиков. Скажем так: и то и другое, мягко говоря, непривычно. Потому что есть перед глазами пример. И от новой серии ждешь соответствия. Таких же теплых цветов — а они резкие, неторопливых сцен — а они быстрые, глубоких звуков — а они поверхностные, что ли. А в целом — не то. Без души. Без фирменной простоквашинской вальяжности. Но я почти уверена, что моему 8-летнему сыну, который прекрасно знает, что такое старое «Простоквашино», и новое придется по вкусу.
Для нынешних детей, что один мультик, что другой — разницы нет. Наоборот, действия в «Простоквашине»-2018 происходят в понятной им реальности, в привычном антураже. Компьютеры, гаджеты и Галчонок, который когда-то только «ктотамал», знает слово «смайлик». А что Шарик в новом мультике быдловатый и Печкин туповатый, это даже смешно. Не уловит подрастающее поколение подмены, не вспомнит даже, что настоящий Шарик — добряк и простофиля, а почтальон Печкин никакой не фрик в бескозырке (в новой серии, в бейсболке), а хитрый вредина, но, в принципе, неплохой мужик.
Современный ребенок не разглядит в начале мультика ненавязчивой рекламы молока, посмеется над ворчанием Матроскина, называющего Шарика хипстером амбарным и наверняка оценит активность маленькой сестрички Дяди Федора.
Так, может, и ничего страшного. Все-таки «Простоквашино» — детский мультфильм. Нам, взрослым, его любить необязательно. Боюсь, мы за Охлобыстиным никогда не разглядим Печкина, а за Матроскиным никогда не услышим Табакова. Но это наши проблемы.
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