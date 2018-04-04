Стив Возняк: «У меня нет лишних денег, я плачу ипотеку за свой дом»

Предела в эволюции интерфейсов нет Все меняется, технически эволюционирует, и это хорошо. Эволюция создает креатив. Сегодня никому не придет в голову спорить с тем, что компьютер, который я создал, слишком громоздкий и слабый.

Взгляните на смартфон, который лежит у вас в кармане или который вы держите в руках. Это вершина эволюции?

Многие так считают, хотя на самом деле это просто вершина айсберга. Смартфон с его приложениями и иконками всего лишь показывает. Мы не можем программировать на условном iPhone — играем, креативим, но не программируем. Компьютер может нечто большее.

Нужно перестать бояться искусственного интеллекта

Очевидно, что возможности искусственного интеллекта несопоставимы с возможностями человеческого мозга. Но для меня также очевидно, что не нужно опасаться его сверхпроизводительности.

Не понимаю, что нужно сделать человечеству, чтобы знать ненужным.

Компьютер не может создать себя сам, для этого нужен человек.

Да, я покупал биткоины

Сразу оговорюсь, что я не инвестор и делал это не для того, чтобы заработать. Я просто хотел поэкспериментировать. Нашел сайт, где можно купить товары за биткоины, бронировать с помощью них отели, столики в ресторанах, и пробовал какое-то время жить с такой валютой в мире.

По моим наблюдениям, у блокчейн-технологии больше ограничений по предложению, чем, скажем, у фиатных валют. Но эта технология имеет преимущества. Суть и сердце технологии — распределенная система. То тут, то там появляются продукты на блокчейне.

Я думаю, что блокчейн и его преимущества неправильно понимают. По сути, это эффективная система бухгалтерского учета, гигантская система, которая отслеживает все транзакции. Должно пройти некоторое время, прежде чем технология блокчейна себя полностью реализует.

Создать аналог Apple в гараже сегодня будет сложнее

Apple — компания инновационная, она изменила нашу жизнь. Отдельному человеку сложно будет создать подобие этой компании. Сегодня производство технологического продукта — это дело рук команды единомышленников. Но это возможно. Главное — оставаться оригинальным и не пытаться копировать.

Рыночная цена или корпоративные ценности? И то, и другое

Проблема крупных корпораций — одержимость котировками собственных акций. Есть основатели, которые думают о социальной отвественности и ценностях. Кто-то из них почти наверняка много занимается благотворительностью. Например, когда я работал в Hewlett Packard, где практически у каждого сотрудника имелись акции компании, я чувствовал себя мини-сооснователем.

Фото: Tech.co Такой стратегии поведения придерживаются не все главы компаний, но я не могу критиковать тех, кто делает или думает иначе, пусть и считаю, что корпоративные ценности и рыночная оценка компании в глазах инвесторов одинаково важны.

У меня только один совет для стартапера

Не нужно думать, что я умнее вас, потому что это не так. Я не планировал свой успех, делал то, что делал. Уверен, что вы знаете, в чем особенно хороши. Так соедините страсть и желание самореализации.

Знаете, почему я здесь? Я хотел и хочу оставаться частью IT-семьи. У меня нет лишних денег, я плачу ипотеку за свой дом и оплачиваю другие кредиты своей семьи. Успех меняет людей, но я не хотел меняться, не хотел отличаться от других людей, которые идут по улице.

Ценности, которые важнее денег:

Оставайтесь честными. Не пытайтесь запутать или обмануть людей ради выгоды и денег.

Делитесь. Я часто думал: как так получается: мы трое ( Стив Джобс , Стив Возняк и Майк Марккула) такие богатые люди, а многие талантливые сотрудники — нет. Тогда я решил отдать часть своих денег нескольким сотрудникам, чтобы они смогли реализовать себя.

Я не спешу вкладываться в бессмертие

Все обсуждают, как жить вечно, как провернуть этот фокус. Это, конечно, связано с сингулярностью.

У меня уже 10 разных жизней было. Я столько всего уже пережил, зачем мне еще? Я состоялся как человек.

О страхах

Все мои фобии так или иначе связаны с самореализацией и потребностью учиться новому. Когда я был юношей, думал: если буду необразованным, то меня никто не полюбит, не смогу обеспечивать семью. Но все сложилось успешно, хотя я по-прежнему одержим образовательной тематикой.

Про Apple сняли много фильмов, но мне они не нравятся

Разве только один. Фильм, где снимался Майкл Фассбендер . Еще сериал про Кремниевую долину: там изображена молодежь, которая кайфует от IT-разработок. Во всех других фильмах героем хотели сделать Стива Джобса. Голливудские продюсеры видят его технарем, хотя он плохо понимал, как устроен компьютер. Зато отлично понимал людей и умел продавать.

Стив Джобс и Стив Возняк. Фото: The Conversation

Поэтому я скептически настроен по отношению к большинству фильмов. Мы убрали слово «компьютер» из названия. Почему про это никто фильм не снимет?

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