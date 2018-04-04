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Детский омбудсмен Подмосковья не видит нужды в создании министерства по делам семьи
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Детский омбудсмен Подмосковья не видит нужды в создании министерства по делам семьи 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала инициативу Всероссийского родительского комитета о создании специального ведомства, которое будет заниматься проблемами семьи, материнства и детства, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.
Ранее СМИ сообщали о том, что с инициативой создания министерства по делам семьи в Совет Федерации обратился Национальный родительский комитет.
«Считаю, что создание министерства по делам семьи, охране материнства и детства не целесообразно. Нам необходимо совершенствовать действующее законодательство, усиливать взаимодействие существующих профильных министерств и ведомств, а не плодить новых чиновников. Люди, которые это предлагают, не знают реального положения дел», — сказала Мишонова.
Среди прочего авторы инициативы предлагают возложить на новое министерство профессиональную подготовку специалистов органов опеки. Подмосковный детский омбудсмен согласилась с тем, что кадровая проблема действительно существует.
«Нам действительно не хватает специалистов в этой сфере. Речь даже не столько в уровне компетенции, сколько в численности сотрудников органов опеки и попечительства. Но для того, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры, не нужно новое ведомство», — уточнила Мишонова.
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