Детский омбудсмен Подмосковья не видит нужды в создании министерства по делам семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова не поддержала инициативу Всероссийского родительского комитета о создании специального ведомства, которое будет заниматься проблемами семьи, материнства и детства, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.

Ранее СМИ сообщали о том, что с инициативой создания министерства по делам семьи в Совет Федерации обратился Национальный родительский комитет.

«Считаю, что создание министерства по делам семьи, охране материнства и детства не целесообразно. Нам необходимо совершенствовать действующее законодательство, усиливать взаимодействие существующих профильных министерств и ведомств, а не плодить новых чиновников. Люди, которые это предлагают, не знают реального положения дел», — сказала Мишонова.

Среди прочего авторы инициативы предлагают возложить на новое министерство профессиональную подготовку специалистов органов опеки. Подмосковный детский омбудсмен согласилась с тем, что кадровая проблема действительно существует.

«Нам действительно не хватает специалистов в этой сфере. Речь даже не столько в уровне компетенции, сколько в численности сотрудников органов опеки и попечительства. Но для того, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры, не нужно новое ведомство», — уточнила Мишонова.