Бежим со смыслом: регистрация на марафон «Бегущие сердца» открыта

В прошлом году редакция BeautyHack почти в полном составе пробежала марафон «Бегущие сердца». В этом мы снова решили это сделать! Приводим кроссовки в боевую готовность и тренируем дыхательную систему.

4 апреля стартовала регистрация на благотворительный зеленый марафон «Бегущие сердца», который пройдет 27 мая на Васильевском спуске. В прошлом году он стал одним из самых масштабных: в забегах на 4,2, 10 и 21.1 километров приняли участие тысячи человек. Редакция BeautyHack и основательницы проекта Маргарита Лиева и Катя Доманькова тоже не остались в стороне (как это было — читайте тут). В рамках зеленого марафона удалось собрать рекордную сумму — 50 000 000 рублей, которые были перечислены в фонд «Обнаженные сердца».

В этом году зеленый марафон «Бегущие сердца» с более чем 150 000 участников пройдет в 54 городах нашей страны. Право первенства традиционно принадлежит Москве — с нее будет дан старт. Самое важное для всех участников забега — финишировать. В этом году организаторы решили направить пожертвования на расширение проекта Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития, который станет частью программы «Каждый ребенок достоин семьи».

Зарегистрироваться можно здесь.