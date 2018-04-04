Беляков: Нам нужны не только пожизненные для педофилов, но и профилактика!

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов подержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает «Эхо Москвы» . Автором инициативы, которая будет рекомендована к принятию нижней палате парламента, выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой

Член Совета Федерации , сенатор Антон Беляков , также принимавший участие в разработке ужесточения законодательных норм для педофилов, рассказал в эфире НСН, какие меры для защиты детей от сексуального насилия необходимо принимать в дальнейшем.

«Мы прошли большой путь, общественники, законодатели. Эта тема не то, что не находила отражения в законодательстве, о ней даже никто говорить и писать не хотел. Но дело не только в том, чтобы назначить серьёзные сроки лишения свободы для педофилов. Главное защитить детей от такого рода рецидивистов. В России сегодня более 10 тысяч маньяков, которые не в состоянии противостоять своему сексуальному инстинкту, направленному на детей. И они живут по принципу — изнасиловал ребёнка, сел, отсидел положенный срок, вышел и в течение первого же года снова изнасиловал и сел. Поэтому важно решить вопрос снижения такого рода преступлений. Сейчас профилактическая функция законодательства в этом вопросе практически отсутствует», — посетовал Беляков.

Он рассказал, какие пробелы в законодательстве выявила рабочая группа в Совете Федерации.

«Вот уже сейчас в Совете Федерации в составе рабочей группе мы нашли огромное количество прорех в законодательстве, которые необходимо устранить. В частности, сегодня психиатрическая экспертиза таких преступлений проводится только у лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей. А как выяснилось с помощью консультаций со специалистами, преступник такого рода ориентируется не на паспортный возраст, а на внешний вид жертвы. И очень часто такие преступления совершаются в отношении, казалось бы, взрослых девушек, по паспорту взрослых, но которые выглядят как дети. Экспертиза тогда не проводится, и педофилическая направленность преступника просто уходит от внимания экспертов. В ближайшее время мы предложим Госдуме целый ряд законодательных инициатив, разработанных уже нашей рабочей группой, и я надеюсь, что они также будут оценены в разумный срок нижней палатой парламента и приняты», — заключил сенатор.

Документ, поддержанный комитетом Госдумы, предполагает введение пожизненного срока лишения свободы за изнасилование в случае нанесения тяжкого вреда здоровью ребёнка или его смерти. Также впервые в законодательство предлагается внести отягчающее обстоятельство вины, если преступление совершено лицом, совместно проживающим с пострадавшим ребёнком. Помимо этого отягчающим обстоятельством будет признано распространение порнографии среди несовершеннолетних и склонение их к действиям сексуального характера через интернет.