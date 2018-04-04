Настоящая мангака научит рисовать комиксы жителей СЗАО

14 апреля библиотека графических историй №227 приглашает всех любителей манга (японских комиксов) на лекцию художника-мангаки Олеси Холодчук. Встреча называется «Российские художники-комиксисты. Трудности первопроходцев».

Олеся Холодчук работает в стиле «русская манга» исключительно вручную. Она использует бумагу и карандаш, тушь, рапидограф, перо и акварель, гуашь и фломастеры. Художник расскажет о своей новой книге в стиле манга «Сунсний Мур. Стезя духа» и планах на будущее.

— Я с детства мечтала стать мультипликатором, но когда, по окончанию школы, я узнала что такое манга, мое желание резко изменилось! — рассказывает Олеся Холодчук. — Я решила стать настоящей мангакой. Это дело моей жизни. И хотя у меня есть бурятские корни и я обладаю экстрасенсорной энергетикой, свое призвание я все же вижу в манге. Ну, собственно, в остальном я вполне обычный человек. Моя страсть — кошки, их у меня четыре и все черные.

Начало в 16:00. Адрес библиотеки № 227: ул. Героев Панфиловцев, д.12, корп.1.