Курсанты заступили на поисковую вахту

4 апреля в Центральном музее Вооруженных сил состоялось открытие ежегодной «Вахты Памяти». Также были подведены итоги патриотического проекта «Нам есть кем гордиться».

Центральный музей Вооруженных сил собрал в своих стенах людей, которым не безразлично прошлое и будущее Родины. Курсанты колледжа «Навигатор» при Московской государственной академии водного транспорта пришли в музей, чтобы открыть новый поисковый сезон — они ищут захоронения участников битв Великой Отечественной войны.

Церемония открытия «Вахты Памяти — 2018» началась с торжественного внесения знамени поискового отряда «Честь имею», организованного курсантами колледжа МГАВТ. Игумен Дамиан, настоятель храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове, освятил штандарт поисковиков и благословил их на начало нового сезона.

— Тема нашей встречи — почтение памяти воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, — сказал он. — Поиск их могил и останков — это не только необходимость, но и великая честь для потомков.

Также игумен передал отряду образ адмирала Федора Ушакова, канонизированного Русской православной церковью . Несмотря на то что полководец не потерпел ни одного поражения в бою, первый его орден был за человеколюбие. Настоятель пожелал курсантам вдохновляться характером этого великого человека.

После открытия нового поискового сезона были подведены итоги акции «Нам есть кем гордиться», которую колледж при МГАВТ проводил совместно с Московским городским советом женщин.

— Этот проект направлен на патриотическое воспитание и просвещение молодежи, — рассказала член президиума совета Галина Бакина. — Его цель — проникнуться историей и понять значение подвига героев Великой Отечественной войны.

В рамках проекта курсанты колледжа побывали в музее капитана крейсера «Варяг» Всеволода Руднева и написали письмо морякам легендарного крейсера «Аврора». По итогам проекта при колледже открылась выставка «Речники в годы Великой Отечественной войны». Среди ее экспонатов — ордена, агитационные плакаты и газетные вырезки, рассказывающие о вкладе российских моряков в победу над армией немецко-фашистских захватчиков.

— Война не может считаться оконченной, пока не захоронен последний солдат, — считает начальник штаба объединения поисковых отрядов Александр Королев . — Это девиз, которому мы следуем.

В списке гостей, приглашенных на церемонию открытия поискового сезона, был и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Селиверстов . В 1941 году он ушел на флот юнгой, успев окончить только шесть классов.

— Все, кто участвовал в войне, — герои нашей страны, — поделился с «ВМ» ветеран. — В других странах никогда не будет таких героев, как у нас. Желаю всем воспитанникам колледжа мужественно нести звание матроса.

Участникам поискового отряда «Честь имею» Евгений Селиверстов подарил картины — после войны он открыл в себе талант художника.

СПРАВКА

«Вахта Памяти» — всероссийская акция, созданная для того, чтобы чтить погибших в Великой Отечественной войне. Обычно «Вахта Памяти» проводится дважды в год — за несколько недель до Дня Победы и в конце лета. В это время участники поисковых групп выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя.