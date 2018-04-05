Ещё
Открытие поискового сезона, вахта памяти и квест‐игра пройдут 6 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытие поискового сезона, вахта памяти и квест‐игра пройдут 6 апреля 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 апреля на территории выставочного комплекса «Новый Иерусалим» пройдет открытие поискового сезона на территории Московской области, посвященное 73‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
500 участников из 29 районов Московской области соберутся, чтобы торжественно открыть «Всероссийскую Вахту
Памяти-2018
», дать старт новому сезону важной и очень благородной работы по возвращению имен павших защитников Родины, сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.
Церемонии открытия Вахт всегда были и остаются своего рода вехой на календаре нашей национальной памяти, символическим рубежом, который показывает, что сколько бы лет не прошло, мы  по-прежнему
хорошо знаем, что «Никто не забыт и ничто не забыто»
Ирина Плещева, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
В рамках торжественной церемонии представители поисковых отрядов подведут итоги года и обсудят программу подготовки начинающих поисковиков — студентов и школьников, а также план экспедиций на полевой сезон 2018 года.
После торжественного открытия собравшиеся примут участие в митинге на  военно-мемориальном
комплексе «Рубеж славы» в Снегирях, где возложат цветы к Вечному огню. Также участники смогут пройти историческую
квест-игру, состоящую из нескольких этапов:
историко-патриотической
викторины, проверки знаний о памятниках Великой Отечественной войны, игры «шифровальня». Помимо этого, участников акции ждет интерактив, в котором они вспомнят художественные произведения военных лет. Также одно из заданий направлено на творческую импровизацию, где участники смогут самостоятельно восстановить исторические моменты с предложенных фотографий военной эпохи. Завершающий этап квеста — размещение фото участников и отчеты по результатам испытаний в социальных сетях с хештегом #вахтапамяти2018.
360tv.ru: последние новости
Усадьба «Кривякино» передана в собственность Воскресенского района 55 человек отравились на свадьбе в Узбекистане Летние кинотеатры откроются в Подмосковье в мае
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Linkin Park распродают свои инструменты1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение