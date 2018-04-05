Открытие поискового сезона, вахта памяти и квест‐игра пройдут 6 апреля

6 апреля на территории выставочного комплекса «Новый Иерусалим» пройдет открытие поискового сезона на территории Московской области, посвященное 73‐й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

500 участников из 29 районов Московской области соберутся, чтобы торжественно открыть «Всероссийскую Вахту

Памяти-2018

», дать старт новому сезону важной и очень благородной работы по возвращению имен павших защитников Родины, сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Церемонии открытия Вахт всегда были и остаются своего рода вехой на календаре нашей национальной памяти, символическим рубежом, который показывает, что сколько бы лет не прошло, мы по-прежнему

хорошо знаем, что «Никто не забыт и ничто не забыто»

Ирина Плещева , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В рамках торжественной церемонии представители поисковых отрядов подведут итоги года и обсудят программу подготовки начинающих поисковиков — студентов и школьников, а также план экспедиций на полевой сезон 2018 года.

После торжественного открытия собравшиеся примут участие в митинге на военно-мемориальном

комплексе «Рубеж славы» в Снегирях, где возложат цветы к Вечному огню. Также участники смогут пройти историческую

квест-игру, состоящую из нескольких этапов:

историко-патриотической

викторины, проверки знаний о памятниках Великой Отечественной войны, игры «шифровальня». Помимо этого, участников акции ждет интерактив, в котором они вспомнят художественные произведения военных лет. Также одно из заданий направлено на творческую импровизацию, где участники смогут самостоятельно восстановить исторические моменты с предложенных фотографий военной эпохи. Завершающий этап квеста — размещение фото участников и отчеты по результатам испытаний в социальных сетях с хештегом #вахтапамяти2018.