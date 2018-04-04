Мультипликатор: Популярность нового «Простоквашина» покажут другие серии

Первая серия продолжения советского мультсериала «Простоквашино» была опубликована «Союзмультфильмом» в соцсетях 3 апреля. Число просмотров за сутки первой шестиминутной серии продолжения известного мультфильма превысило 17 млн Художник-мультипликатор Константин Бронзит в эфире НСН заявил, что «Союзмульфильм» сделал коммерческий продукт на потребу публике.

«В принципе, они как смогли, калькировали, прибавили современных примочек, чтобы хорошо смотрелось молодежи, которая привыкла к современным девайсам, гаджетам и всему этому слэнгу. Но это все работа на потребу публике. Коммерческий сериал? Замечательно, ради бога. Миллионы просмотров меня немножко удивили. С другой стороны, если подумать, все логично. Была хорошая пиар-компания, это важно для продукта, об этом много говорили, в том числе в новостях, то есть его ждали. Большинство людей заглянули из любопытства, я подозреваю. Популярность реальную покажет дальнейшие показатели просмотров, на второй-пятой-десятой серии», — отметил он.

Сын Табакова объяснил, почему отцу не нравилось новое «Простоквашино»

Первая серия нового сезона «Простоквашино» посвящена актеру Олегу Табакову , который в оригинальном мультфильме озвучивал кота Матроскина. В продолжении его озвучивает сын актера — Антон Табаков . Ранее представители «Союзмультфильма» сообщали, что всего до конца года планируется производство 8-10 серий.