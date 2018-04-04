«Нужно простить»: представители разных конфессий прокомментировали пение «мурки» в храме

Архимандрита Венедикта Циркова, исполнившего в церковной трапезной «Мурку», велено услать в его домашний уезд в Тираспольской епархии. Сей указ издал Святейший патриарх Кирилл , узнав подробности поповского безобразия в храме иконы Божьей Матери «Троеручица», что в столичном районе Орехово-Борисово. «КВ» поинтересовался, что бы стало со священниками других конфессий, спой они уркаганский блатняк во время религиозной трапезы.

Пока поп «лабал Мурку», прочие набожные участники церковного обеда кто ел, кто подпевал, а кто снимал на видео. Однако правящему епископу Москвы доложено только о неподобающем поведении солиста, кое и вызвало праведный гнев церковного руководство с последующей высылкой поющего попа в родные пенаты, под наблюдение его правящего архиерея.

— Что будет, если ваш имам или мулла запоет в мечети? — спросили мы у имама Абыя, представителя мусульманской веры, консультирующего прихожан при московской Соборной мечети.

— Знаете, наши муллы обычно только и делают, что поют. Вернее, нараспев читают суры Корана. Мне сложно представить, что правоверный — не только имам, но любой — вдруг возьмет и запоет, к примеру, веселую свадебную песню вместо молитвы. Это абсолютно исключено, потому что правоверный переступает порог мечети с целью совершить молитву. А если он хочет петь и танцевать, он идет в другое место, специально для этого предназначенное. В исламе муллы и имамы нужны не для того, чтобы быть посредниками между Всевышним и человеком, каждый мусульманин может сам напрямую обратиться к Аллаху. Священнослужители нужны, чтобы разъяснять правоверным непонятные им места в Коране и толковать суры применительно к проблеме прихожанина. Наши прихожане с утра до вечера работают, им может быть некогда самостоятельно разбираться в значении каждой суры. И если у правоверного возникла жизненная проблема и он хочет решить ее, не противореча шариату, он приходит ко мне и просит ему помочь. Для этого я сижу в мечети, целыми днями посвящая себя молитве и изучая Коран, чтобы помочь тем, кто ко мне обращается. А теперь представьте, что человек пришел ко мне в трудной ситуации за советом, а я начинаю петь ему веселую песню!

— А если вдруг такое все же случится, как накажут поющего имама?

— Ну если только сам Аллах его накажет. Официального наказания за такое не предусмотрено, потому что нам бы такое «правонарушение» имама и в голову бы не пришло. Может, это связано с тем, что в нашей религии полностью исключен алкоголь.

На вопрос, что будет, если если запеть в католической церкви , нам ответил падре Сидни Фернандес из индийского католического штата Гоа:

— Наш штат унаследовал вероисповедание от крестивших нас португальцев. Я думаю, что базовые религиозные обряды обогащаются в зависимости от географии и этноса, их исповедующих. Запеть веселую песню в тихом европейском храме, разумеется, неуместно. Но это вопрос не богохульства, я считаю, а воспитания. Вы же не будете петь в театре, где идет концерт, или в доме, где люди спят. В храм люди приходят, чтобы побыть наедине с Богом, пообщаться со святым отцом, подумать, исповедаться. Но если это специальный церковный праздник, то у нас поют все. Индийцы вообще любят петь и танцевать, песнями они выражают и свою радость, и свою душевную боль, это их облегчение и глупо им это запрещать, даже если они католики. У нас иногда накладываются местные веселые праздники на церковные — и ничего. Мы устраиваем в храме обеды, созываем всех прихожан, поем и танцуем. Я не вижу в этом ничего страшного. Если ваш священник не имел в виду хулу Богу, а просто выражал свою радость от наступающей Пасхи, нужно его простить. Вот, к примеру, в протестантской вере, наоборот, нельзя в церкви не петь, хотя она проповедует смирение и кротость. А в методистском направлении англиканской церкви все богослужение состоит из веселых песенок, они называются «госпел». Они считают, что Бог в душу человека приходит через радостные звуки.

А вот как ответил на вопрос о пении в синагоге рав Залман Берешнтейн:

— Псалмы — по сути, это песни, а значит, надо их петь. В Иерусалимском Храме, важную роль играли мелодии, которые пели левиты, а их пение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах. Ибо красивая, одухотворенная мелодия принадлежит высоким этажам в духовных мирах. А вообще в синагогах, особенно хоральных, другая проблема: нередко люди приходят сюда словно на концерт, чтобы послушать канторское пение. Мы переживаем, что наши «канторы» (на иврите — «хазаны») становятся просто певцами, хотя это люди высоких познаний в Торе и высоко духовные личности. Но ничего не поделаешь: красивая музыка и эмоциональные слова оказывают наиболее сильное воздействие на верующих, приближают их к Богу и убеждают в его мудрости. Поэтому мы знаем, как важно канторское мастерство и не возражаем, что во многих синагогах царит атмосфера концертного зала.

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