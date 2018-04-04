«Зоо-Апокалипсис»: четырехлапые против двуногих, или победит ли носорогомамонт человека

7 апреля в 10:00 на ТВ-3 вас ждет всероссийская премьера популярного американского сериала, известного как «Зоо-Апокалипсис» или «Зверинец».

Этот американский научно-фантастический сериал был снят по одноименному роману-антиутопии. Как вы думаете, что будет, если животным надоест терпеть то, как человек с ними обращаются, и они поднимут восстание? А если они еще и начнут мутировать, скрещиваясь и являя человечеству все более и более ужасающие формы? Как мог бы развиваться Апокалипсис с участием диких зверей? В сериале это показано через истории пяти героев. Зоолог, репортер, ветеринар, африканский сафари-гид и французский спецагент находятся в разных частях земного шара и преследуют разные цели, пока не начинают замечать, что вокруг происходит что-то неладное…

Создатели «Зоо-Апокалипсиса» показывают реальных жутких зверей! В этом сериале снялось рекордное количество разнообразных диких животных, от летучих мышей до львов и 360-килограммового медведя гризли. Съемочной группе приходилось все время помнить о том, что животные непредсказуемы и им нужен особый режим. И, например, специально для медведей в середине съемочного дня на площадке устраивали «тихий час». Но помимо реальных животных, в «Зоо-Апокалипсисе» появятся и созданные на компьютере уникальные, и весьма жуткие модели зверей-гибридов. В их числе:

• Волкодикобраз — гигантский волк, спина которого покрыта длинными ядовитыми шипами;

• Носорогомамонт — бронированный носорог, кожа которого с виду напоминает камень. У него есть два больших рога, а также шерсть и два бивня, как у мамонта;

• Мегастервятник — самое крупное гибридное животное в мире сериала с аномально большим клювом, острыми когтями и огромными крыльями;

• Невидимая змея — рептилия, напоминающая анаконду, но способная становиться невидимой.