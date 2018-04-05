Что известно о создании oнлайн-радио Tangerine Dream в Ростове?

Вы найдёте его его через любую поисковую систему, например, Яндекс или Google , или просто пройдя по ссылке Tangerine Dream.

27 февраля 2018 года начало свою работу новое oнлайн-радио под названием Tangerine Dream.

Идея создания такого проекта пришла в голову ди-джею и радиовещателю, ростовчанину Роману Касторскому. Его подержали соратники и коллеги по цеху из Астрахани, Омска, Калининграда, Донецка и других городов.

«Все мы поклонниками легендарной немецкой электронной группы Tangerine Dream («Мандариновая мечта»), отсюда и название нашего радио, — рассказал Роман Касторский корреспонденту «АиФ-Ростов» . — Полагаю, что это первое авангардное электронное радио: мы соединили новые технологии с корнями классической музыки.

Основной наш формат — Kraut Rock, Chill out, Electronicka. За таким радио будущее. И позже у нас появится версия для смартфонов.

Повторюсь, что большую часть эфира отдаём композициям культовой немецкой группы Tangerine Dream.

Кроме того у нас можно послушать музыкальные произведения Kraftwer, «Пикник», Pink Floyd, Ash Ra Tempel, Enya и других корифеев рока, а также творения российских электронных музыкантов из города Омск «Sawazki & m.Dullu.

Хотелось бы, что бы на радио звучали произведения ростовских музыкантов, работающих в формате радиостанций. Для этого их нужно просто нам прислать. Как это сделать, читайте на наших страницах в „ВКонтакте“.

Чем этот проект интересен ростовчанам? Это прежде всего музыка, а она всегда найдёт своего почитателя. Возможно, кто-то откроет для себя новые горизонты.

А вообще-то, всё что мы продвигаем, было очень популярно в 1970-х и поэтому наша целевая аудитория — не только 18-летние, но и те, кто были молоды 50 лет назад».

Молодое радио «Мандариновая мечта» — это не коммерческий проект. Работает 24 часа в сутки. Диапазон его вещания — от Бразилии до Китая. Его можно слушать в любой точке мира, поскольку это инет-радио и на FM-частоте такого нет.

Вы найдёте его его через любую поисковую систему, например, Яндекс или Google, или просто пройдя по ссылке Tangerine Dream.

Станция вещает в тестовом режиме. Об официальном открытии будет сообщено дополнительно.

Добавим, что 5 апреля 2018 года Роману Касторскому исполняется 35 лет. Новый музыкальный онлайн-проект — отличный подарок самому себе на День рождения.