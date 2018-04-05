Белые линзы, тату на лице и скандальные песни: как Элджей, Face и другие рэперы-фрики завоевали сердца миллионов 

Face Если уж и говорить о рэперах-фриках, то начать, безусловно, стоит с Face. 20-летний Иван Дремин (да-да, это настоящее имя Face) заявил о себе в 2015 году, сняв клип с громким названием «Гоша Рубчинский», который в одночасье сделал Face знаменитым. Затем Дремин выпустил еще несколько провокационных треков с обилием нецензурной лексики, громкими басами и фирменной фразой «эщекере», ставшей самой популярной фразой года среди ребят, чей возраст едва перевалил за 15. Face создал себе имидж страдающего от депрессии и плюющего на все общепринятые правила рэпера, который открыто говорит о том, что пробовал наркотики, имел проблемы с законом и при все этом выбился «в люди». Вероятно, этим-то он и завоевал сердца молодежи. Однако в начале этого года Дремин неожиданно для всех заявил, что перерос «эщкере» и свое скандальное творчество. — писал он в своем Instagram. Элджей Алексей Узенюк, более известный как Элджей, выпустил свой первый альбом «Бошка дымится» еще в 2014 году, а уже в 2017 году его дискография насчитывала шесть студийных альбомов. Он начинал свой путь будучи обычным парнем с соседнего двора, который пишет об уличной жизни и «злой лирике». Однако спустя годы Элджей превратился в кумира миллионов с собственным музыкальным стилем и неповторимым имиджем: белые линзы, тату на лице и светлые волосы. Когда же начались такие кардинальные перемены? А началось все с выхода альбома Sayonara Boy ろ в 2017 году, куда вошли такие треки, как «Рваные джинсы», «Ультрамариновые танцы», а также абсолютный хит «Розовое вино». После этого Элджей стал буквально нарасхват. Его концертов с нетерпением ждут во всех городах России, а сам рэпер не сдает оборотов и в конце марта этого года выпустил новый альбом Sayonara Boy X. Tommy Cash уже давно прозвали русскоязычной звездой хип-хопа из Эстонии. Он большой кумир 90-х и вдохновение для своих треков и странных, провокационных клипов черпает как раз оттуда. Ковры на стенах, спортивные костюмы Adidas, майки в сетку — Cash собрал все атрибуты тех времен и делает на этом настоящий «хайп». Да, Tommy действительно любит культуру 90-х и продвигает ее в массы, причем весьма успешно. Сейчас треки Tommy пользуются большой популярностью, он собирает полные залы в Европе и России. А что же было до этого? А до этого Cash работал уборщиком в кинотеатре, затем официантом, а после был в подтанцовке у местных звезд. Но вскоре решил взять судьбу в свои руки и начал работать над созданием собственного проекта. И, как видишь, у него это получилось! Kizaru Рэпер Kizaru (по паспорту Олег Нечипоренко) известен не только своими скандальными высказываниями в адрес русских хип-хоп-исполнителей, но и богатым криминальным прошлым. Рэпер не скрывает, что в юности занимался продажей наркотиков, за что, собственно, и был арестован. По словам Kizaru, после задержания его отпустили, и он сразу же сбежал из родного Питера в Испанию, несколько месяцев был в списке Интерпола и даже отсидел четыре месяца в испанской тюрьме. Именно поэтому Олег считает, что, как никто другой, разбирается в трэп-культуре. — заявлял он в одном из интервью. Kizaru в Россию возвращаться не собирается, но, несмотря на это, его имя отлично знают русские подростки и стараются быть похожими на него. Big Russian Boss Big Russian Boss (Игорь Лавров) — странный и эксцентричный парень в шубе, цепях, короне и с накладной бородой, прославившийся благодаря своему шоу на YouTube с обилием черного юмора и нецензурной лексики. Его гостями зачастую становятся звезды российского шоу-бизнеса, рэперы, блогеры, которым Big Russian Boss задает провокационные вопросы, порой выходящие далеко за рамки политкорректности. Пользователи Сети полюбили его за чувство юмора, притом настолько сильно, что шоу Big Russian Boss стали транслировать и на телевидении! Спросишь, почему же он стоит в нашей подборке? А потому, что параллельно со съемками в шоу Big Russian Boss записывал свои треки и выпускал альбомы, которые пользуются немалым успехом. Да-да! Между прочим, он даже вошел в список 50 наиболее популярных российских рэп-исполнителей. 20-летний Алишер Моргенштерн прославился благодаря проекту на YouTube-канале «Изирэп», в рамках которого высмеивает современных рэперов и певцов, доказывая, что их треки и клипы можно записать буквально за пять минут, что называется, «на коленке». Сейчас на его счету пародия на творчество Face, Элджея, Ольги Бузовой, Фараона и других известных исполнителей. Моргенштерн и сам уже давно занимается музыкой, записывая собственные треки. Так, в прошлом году он выпустил альбом под названием MORGENSHTERN — «HATE ME», который, конечно, не пользовался таким успехом, как его пародийные видео, но все же нашел своего слушателя. Большой вклад в популярность Алишера внесла его необычная внешность: дреды, собранные на затылке в виде пальмы, и тату с надписью «666» над левой бровью. К слову, о тату. Ее Моргенштерн сделал специально, чтобы его не взяли на работу в офис. Да уж, на что только не идут люди ради внимания и «хайпа». GONE.Fludd GONE.Fludd называют одним из самых перспективных музыкантов современности. Александр Бузе, а именно так зовут молодого рэпера из города Тучково, заявляет, что ушел от проблем в музыку и чувствует себя пропавшим, как и целое поколение. Раньше GONE.Fludd был участником группы Sabbat Cult, сейчас же он пишет сольные треки, которые пользуются невероятным успехом среди молодежи. Он поет о лирике, людях, событиях, проблемах, вечеринках — в общем, обо всем, что беспокоит обычного подростка. Внешность Бузе тоже стоит отдельного внимания и, вероятно, приковывает внимание не меньше, чем его творчество. Как тебе его образ? Сам GONE.Fludd, в отличие от многие рэперов, не носит дорогую одежду именитых брендов. Он спокойно покупает вещи в секонд-хенде и считает, что можно создать образ на сто рублей и выглядеть при этом круто и роскошно. — заявлял он в одном интервью. Lil Pump Многие слышали песню Gucci Gang, название которой так умело эксплуатируют некоторые рэперы в своих треках (это мы о FACE). Записал ее 17-летний парень из Флориды Газзи Гарсия, более известный как Lil Pump. Несмотря на то что Gucci Gang была пятой композицией рэпера, именно она принесла ему небывалую популярность. Еще бы! Клип на этот трек был настолько эпичен, что снискал любовь тысяч подростков. В ролике Lil Pump приходит в школу, полностью одетый в одежду от Gucci и в сопровождении тигра, срывает уроки, дарит учительнице пакет с наркотиками и устраивает шумную вечеринку. Так что неудивительно, что он стал кумиром молодежи. Свой бунтарский музыкальный стиль Lil Pump подкрепил странной внешностью с яркими дредами, множеством тату на лице и теле, шубами, золотыми цепями и кольцами — в общем, всеми атрибутами роскошной жизни, присущей рэперу. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, vk.com, открытые интернет-источники