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Пекин планирует превратить большее число старых заводов в библиотеки, музеи и галереи
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Пекин планирует превратить большее число старых заводов в библиотеки, музеи и галереи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ЭКД!
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Власти китайской столицы Пекин планируют превратить большее число заброшенных заводских комплексов в общественные культурные объекты, подобные «Арт-зоне 798» в районе Дашаньцзы на востоке города.
Муниципальные власти в среду опубликовали план, согласно которому старые заводы будут превращены в библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, кинотеатры с тем, чтобы создать на их базе рассадники креативной культуры столицы.
В Пекине насчитывают 242 старых пустых завода с общей площадью застройки в 25 млн квадратных метров. Среди них — 109 уже были отремонтированы и используются под другие нужды, еще 26 находятся в процессе ремонта.
Пекин проводит оценку этих старых заводов и разрабатывает схему их охраны и развития.
Некоторые старые заводы будут трансформированы в парки креативной индустрии и, в частности, элитные проекты приветствуются, сказал глава пекинского городского офиса надзора и управления государственным культурным имуществом Чжао Лэй. -0-
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