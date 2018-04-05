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Джеймс Ван взялся за экранизацию романа Стивена Кинга «Томминокеры»
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Джеймс Ван взялся за экранизацию романа Стивена Кинга «Томминокеры» 

Мир фантастики 11 минут назад
Больше экранизаций Стивена Кинга богу экранизаций Стивена Кинга!
Режиссёр Джеймс Ван стал исполнительным продюсером новой киноадаптации романа Короля Ужасов «Томминокеры». А поможет в этому продюсерская команда Vertigo Entertainment, работавшая над прошлогодним хитом «Оно» во главе с Роем Ли. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.
Джеймс Ван — признанный мастер работы над хоррорами и триллерами. Он снял «Пилу», которую превратили в большую франшизу про смертоносные ловушки, а также поставил первые две части мистического ужастика «Астрал». Над адаптацией романа будет работать как студия Роя Ли Vertigo Entertainment, так и студия Вана Atomic Monster. Ли и Ван позвали в проект Ларри Санитски, который был исполнительным продюсером одноимённого мини-сериала 1993 года. Сейчас команда ищет кинокомпанию, которая готова вложиться в проект.
Оригинальный роман в трёх частях «Томминокеры» рассказывал о загадочных событиях, которые развернулись в городке Хейвен в любимом у Кинга штате Мэн. Писатель и хронический алкоголик Гарденер узнаёт, что его подруга Роберта Андерсон обнаружила во дворе загадочный металлический объект, пролежавший там много лет. Вскоре выясняется, что речь идёт о зарытом космическом корабле. Когда герои приступают к раскопкам, то по всему городу начинают происходить загадочные явления — жители постепенно превращаются в странных «томминокеров», обладающих сверхчеловеческими способностями.
Первая экранизация романа вышла на канале ABC в 1993-м году в виде мини-сериала. Шоу приняли очень неоднозначно: одни называли его лучшей экранизацией Кинга, а другие высмеяли нелепые спецэффекты.
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