6 причин, почему «Игра престолов» самый успешный сериал в мире

Убедительная аргументация на случай, если вам повстречается один из тех, кто не смотрел ни одной серии «Игры престолов» (да, они существуют!)

1. Секс

Сериал показывает больше наготы, чем любой другой. Первые сезоны характеризуются экстравагантными сексуальными сценами. Но даже в последних эпизодах постоянно отодвигаются границы чопорности, шокируя зрительскую аудиторию оргиями, гомосексуализмом и инцестом. Кстати, для многих второстепенных ролей выбирали профессиональных порноактрис.

2. Место действия

Фото Rex/Fotodom.Ru В «Игре престолов» соблюдена идеальная пропорция созданных компьютерной графикой древних городов и реальных мест. Многие страны служат съемочной площадкой для сериала: Хорватия, Мальта, Северная Ирландия, Марокко, Исландия, Испания. Места съемок не только оживляют серии, но и становятся туристической рекламой.

3. Насилие

Даже с точки зрения жестокости создатели неумолимы. Отрезанные конечности становятся обычным явлением: мир в «Игре престолов» — мрачный и варварский.

4. Реальный образец

Фото Russian Look

Вдохновитель битвы за Железный трон, Джордж Р. Р. Мартин , является большим знатоком Средневековья. Чтобы создать гигантский мир континента Вестероса, Мартин много изучал европейскую историю, в частности династическую бойню, известную как Война Алой и Белой розы.

5. Никакой пощады

Valar Morghulis — это не имя румынского певца, а самый важный девиз фэнтези-сериала: все должны умереть! Ни один персонаж не должен чувствовать себя в безопасности, особенно любимчики публики — уж они-то по прихоти сценаристов мрут как мухи. Happy End? Это вряд ли!

6. Расходы на мыло

Одна серия прошлого сезона стоила более 10 миллионов долларов. До сих пор самым дорогим сериалом HBO был «Рим», каждый эпизод которого обходился в 9 миллионов. На втором месте среди сериалов HBO — «Подпольная империя» (5 миллионов) и «Дедвуд» (4,5 миллионов долларов).