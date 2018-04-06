В Красноярске спасатели ищут подростка, упавшего с Николаевского моста

В Красноярске с Николаевского моста упал 16-летний подросток. Информацию подтвердили в КГКУ «Спасатель».

ЧП произошло в четверг, 5 апреля в 14:00. По словам знакомых, молодой человек мог сам прыгнул в Енисей. Однако информация официально не подтверждена. Спасатели обследовали 10 километров акватории, пока подростка найти не удалось.

Родственники парня просят всех водителей, ехавших в это время по мосту, просмотреть записи с видеорегистраторов. И всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить спасателям.