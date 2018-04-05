22 самых смешных ляпа в «Барбоскиных»

Создатели «Барбоскиных» утверждают, что их герои — самая обычная современная семья. Только собачья. Мы занялись поиском ляпов в мультсериале и пришли к выводу: никакие они не обычные. Если присмотреться, Барбоскины обладают уймой сверхспособностей и фантастическим окружением.

Ошибок в сериале очень много, буквально в каждой серии из 180-ти. Поэтому мы отобрали самые интересные и смешные. Как всегда, без обид и претензий — Барбоскиных заслуженно любят, а с такими забавными ляпами будут любить еще больше.

Придирчивые невидимые воришки

Кто-то с завидным упорством крадет вещи у Барбоскиных, куда бы последних не заносило. И в большинстве случаев возвращает на место! Например, телевизор со стены в «Конфетке правды», баскетбольное кольцо в «Прирожденном лидере» или наушники Лизы в «Фамильной ценности» — прямо с головы собаки, и сразу же вернули назад. Мы подозреваем невидимых летающих песиков, которым вечно все не нравится. Их там целые стаи парят, судя по частоте исчезновений. Или это недоказанный наукой факт, а, Гена?

Цветовые метаморфозы

О, как переменчивы и непостоянны цвета в «Барбоскиных»! Видимо, часть вещей в родстве с хамелеонами, иначе это трудно объяснить. Особо выделяются рюкзачки Малыша («Аленький цветочек», «Билет на юг»), кофта Тимохи («Тайный поклонник») и удивительный шарф, который висит в прихожей. То он полосатый, то просто зеленый («Конфетка правды»).

То полосатый, то просто зеленый. («Шнурок»)

Загадочные письмена

«Ухты-пухты»! — вот и все, что можно сказать о ситуации с написанными текстами в мультсериале. Шанс, что они в соседних кадрах будут выглядеть идентично, ничтожно малы. Вот «Мнение окружающих», где Роза Барбоскина «некрасивая» и «не красивая».

На скамейке возле дома в разных сериях написано то «Дурак», то «Митька дурак», то совсем ничего. А это просто папа, который держит газету вверх ногами в «Настоящем парне». Делает вид, что читает?

Супербарбоскины

На самом деле эти собаки супергерои, просто тщательно это скрывают. Возьмем Малыша — он умеет менять цвет хвоста («Дуэт сестер Барбоскиных»), его уши могут становиться неосязаемыми («Домовой»), белеть («Миротворец»), а рука иногда просто исчезает («Опять двойка»).

Роза тоже успешно перекрашивает волосы прямо во время других дел («Прогулка»), и главное — обладает удивительными втяжными ресницами. У Лизы такие тоже есть, но проявляются реже, а вот Роза просто «ну вааааще!» звезда. С ресницами ее все помнят, так что полюбуйтесь на модницу без них — целиком или частично.

Гена. Этот герой настолько умен и просветлен в науке, что умеет отращивать себе на носу очки и прятать их по необходимости. И многократно это демонстрирует. Например, в «Спасении Земли».

Великолепная Лиза. Наиболее адекватный персонаж в сериале, на наш взгляд. У Лизы один глаз вставной: в серии «Сладкий закон» видно, как он дважды сбился во время моргания и смотрит в другую сторону. Осторожно детям показывайте — это страшное зрелище.

Также Лиза на самом деле говорит нормально, но тщательно это прячет за «очагховательной» картавостью. В сериях «Двойной Дружок» она произносит «торт» и «позор семьи» четко, в «Морском бое» — «интерфейс», и таких примеров можно найти еще несколько. А как насчет родителей? У мамы однажды виден черный глаз, от него чем-то инопланетным веет. А папа порой похож на Хиробрина из «Майнкрафта», мистического белоглазого призрака.

Суперквартира

Таким потрясающим героям полагается и жилище под стать. И оно у них есть. Двери в квартире «Барбоскиных» постоянно меняются, произвольно открываются в разные стороны, ручки на них перемещаются. Да что там двери — если задуматься над конфигурацией квартиры, получится, что это отдельная карманная вселенная. Где комнаты регулярно меняются местами, лестницы исчезают и меняют направления, а выключатели, как жуки, ползают туда-сюда и сохраняют положение вне зависимости от того, включен свет или выключен.

Вот «Острый сюжет», где Лиза подняла тумблер вверх, включив свет. Позже при работающем свете он оказался опущен. Кстати, как она вообще смогла заставить заработать лампочку? Электричества же не было во всей квартире!

Само положение квартиры также под вопросом. Она находится то на 2-м этаже, то на 3-м, то на 4-м. Чаще на последнем. Номер у нее 10 — при этом этажом ниже с той же стороны находится квартира под номером 9. И какой же номер у квартиры между? 9 и ¾?

Между прочим, последняя квартира — 10, а почтовые ящики у них есть аж до 17-й! А вот вам просто черная дыра, комфортно расположившаяся в прихожей («В эфире — новости»). Гвоздь нам в кеды!

Очень кривое зеркало

Коротенько: правила зеркал в «Барбоскиных» совершенно альтернативные. В зеркальных поверхностях регулярно не отражаются герои («Романс») и появляются небольшие черные дыры («Пчелка»).

А это просто классика: изначально пятно Дружка находится на правом глазу. Однако практически во всех отражающих поверхностях оно почему-то находится там же, справа. Зеркала («Гончий пес»), экран ноутбука («Поединок), и так далее — просто фантастика, а не пятно! Замечали также, что иногда оно вовсе исчезает или появляется с левой стороны. Наверное, это особая суперспособнось футболиста, а то что-то мы про него совсем не рассказывали в этом ключе.

Все время и пространство

Ну очень невероятные явления можно наблюдать в мультсериале с точки зрения времени. «Необычная ночь» — за окном сначала светло, потом сразу же темно. «Звезда» — у Розы в комнате светло, у Дружка темно.

Про часы, которые создатели очень рискуя рисуют в «Барбоскиных, даже писать не будем — они просто существуют по своему собственному распорядку, от нашего очень далекому. Полчаса за две минуты? Легко! (»Колыбельная для Дружка»)

Л — логика

Смысловые ошибки всегда такие замечательные! Мы уж не будем вспоминать, что у мамы и папы нет имен — про это в отдельном материале рассказывали. И про известный вопрос «почему все дети разных пород» тоже смолчим, ну мало ли, мадам Барбоскина, всякое бывает… Но почему, интересно, у Тимохи на протяжение сериала трижды меняется фамилия? Он Лайкин, Бобиков, Белохвостиков — что-то многовато на одного парня.

50 БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ МУЛЬТФИЛЬМОВ

И любимое. В «Ночном сеансе» Роза просит Лизу «не быть человеком». Каково, а? В «Поединке» Гена говорит, что «нас будут смотреть аж 12 человек». Ох, собаки, что-то вы явно скрываете.

Кстати, про собак. Температура тела у них, согласно «Википедии», в среднем 38−39 градусов — в любом случае выше, чем у человека. В эпизоде «Симулянт» Дружок заявляет, что у него все хорошо и 36.6. А на градуснике вообще 35.6. Бедняга Дружок все-таки заболел, причем серьезно, а не просто воспалением хитрости.

Немного об искусстве

Анимация — дело непростое, того и гляди, что-нибудь куда-нибудь съедет, станет прозрачным, стеклянным, призрачным… Включим придирчивого критика и посмотрим на чудесные моменты с недорисовками в «Барбоскиных». Кстати, их очень много, так что опять-таки — самые лучшие.

Мягкая скамейка из «Скрепколета».

Прозрачная юбка Розы из «Пчелки».

Неосязаемая юбка Розы из «Перевоспитателей». Похожая нашлась в «Миротворце». А здесь еще, внимание, бумага прошла сквозь ступеньку!

Несравненный стул в елке — «Деду Морозу до востребования».

И в завершение — немного о безумных фанатских теориях, гуляющих вокруг этого песьего семейства. Особо выделяются домыслы вокруг дедушки — мол, он безумен, потому его так тщательно прячут. Или то, что все дети кроме Гены (он внешне похож) приемные. Но это скучно. Веселее: новая серия «Сначала — сорняки!» на самом деле закончилась смертью героев, их реально сожрали плотоядные растения. По сюжету эпизод действительно абсурдный, выключайте логику перед просмотром. Ну, а самое смачное — то, что Барбоскины регулярно друг друга убивают. Неспокойные фанаты рисуют целые «пропущенные эпизоды», в которых рассказывают кровавые истории с наводящими ужас подробностями. «Ухты-пухты!» — только и остается ответить нам.

Веселого вам просмотра!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: День игр с «Барбоскиными» Тест: Угадай, что спрятано на кадре из «Барбоскиных»