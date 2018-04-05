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Алтай-Кокс сделал подарок юным жителям Заринска
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Алтай-Кокс сделал подарок юным жителям Заринска 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В Международный день детской книги Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) передал Заринской библиотеке и Центру детского творчества познавательные буклеты-раскраски «Прогулка по Алтай-Коксу».
Детскую раскраску изготовили специально по заказу предприятия — с индивидуальным дизайном и мультяшным героем Коксовичком, который рассказывает детям историю родного города и завода. Автор текста — педагог Центра детского творчества Юлия Фатуева. Свою творческую работу «Рассказы маленького Коксовичка про большой коксохимический завод» она представляла на конкурс к 35-летию Алтай-Кокса.
В прошлом году в День знаний завод передал раскраску вместе с набором брендированной школьной продукции в подарок каждому первокласснику Заринска. Потом книжку издали дополнительным тиражом, чтобы познакомить и других юных жителей города с градообразующим предприятием.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса
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