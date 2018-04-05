Крепкому орешку понадобился скальпель хирурга

Сегодня в российский прокат выходит фильм, который перенесет любителей кино прямиком в восьмидесятые — время триллеров с зубодробительными героями и бескомпромиссным хоррором. На экраны в привычном амплуа вернулся Брюс Уиллис , которого на старости лет вооружили скальпелем и познаниями в хирургии.

В последние годы Голливуд до такой степени приучил всех к лицезрению героев-девиантов всяческого толка, что старый мститель-одиночка, превращающий врагов в кровавое крошево, воспринимается зрителем как добрый знакомый и образец психического — и физического, кстати — здоровья. Вот и в новой ленте Элая Рота, снявшего в свое время «Бесславных ублюдков», взгляд просто отдыхает на очередной ипостаси Брюса Уиллиса — пусть и постаревшего и, скорее всего, прибегнувшего к услугам специалистов по омоложению.

Собственно говоря, в триллере «Жажда смерти» тоже не обошлось без хирургии. Только не пластической, а карательной. Герой Брюса Уиллиса — преуспевающий врач из Чикаго, который оперирует, бывает, и жертв преступлений, а также самих бандитов. Из благодушного пребывания в мире дорогих ресторанов, роскошных домов в городских предместьях и наручных часов за десятки тысяч долларов доктора самым жестоким образом вырывают несколько подонков, напавших на его жену и дочь.

Дальше — всё почти, как всегда. Полиция бессильна, психотерапевт ничем помочь не может и становится ясно, что спасение хирурга — дело рук самого хирурга. Единственное отличие от многочисленных «Крепких орешков» знаменитого актера: в «Жажде смерти» он не супермен изначально, а вынужден становиться таковым. Грубо говоря, сначала мы видим обычного человека из верхнего слоя среднего класса, а после злодеи допрыгиваются до того, что их преследует «белый „чел“ 40-50 лет в толстовке, у которого „реально есть яйца“.

Последнее определение прозвучало в эфире местной радиостанции, слушатели которой взахлеб обсуждают появление в их криминализированном городе „Мрачного Жнеца“ — такое прозвище получил бывший мирный хирург. Создатели фильма ищут ответ на вопрос, допустимо ли самостоятельное правосудие, или все-таки необходимо довериться закону и полиции. Развязка фильма свидетельствует не в пользу официальных правоохранительных органов

Но не морализаторство является сильной частью картины, а само „мочилово“. Процесс „обретения яиц“ доктором Кирси, несмотря на обилие зашкаливающих по жесткости сцен, показан даже с юмором. Если недавно мы видели подавленного мужчину, лишившегося семьи, который посещает бесплодные сеансы психотерапевта, то после, когда оружие уже стало привычным и осколки черепов пары негодяев живописно украсили грязные стены, уже совсем другое дело! „Вы выглядите лучше, — одобряет приятная женщина-психолог. — Что бы вы ни делали, продолжайте“. И Брюс Уиллис согласно кивает речам доктора, с привычным „крепкоореховым“ задором.

Сам процесс ликвидации членов банды в фильме показан в параллели с подготовкой к целительным манипуляциям. На экране идет параллельное действие: вот герой накладывает швы, а вот — начиняет очередной ствол патронами. И так далее показываются все действия хирурга, сопоставляемые с действиями безжалостного киллера.

Конечно, к лихим восьмидесятым в картину добавлено немного современных черт. Похождения доктора становятся хитами на YouTube, а Мрачный Жнец — интернет-мемом. В остальном все, как в старые добрые времена, приговоренные убийцы слышат сакраментальное „Теперь я твой доктор“, а физиологические подробности масштабом даже зашкаливают по сравнению с олдскульным кинематографом.

Итак, фильм всем хорош. Чистота жанра сохранена незамутненной. Старый добрый Брюс Уиллис, судя по всему, пока не нуждается в замене суставов. Что плохо, так это то, что на фоне откровенной мути, накатывающейся на киноэкраны девятым валом, кровавые и честные боевики уже кажутся глотком свежего воздуха и покинули нишу маргинальной кинопродукции.

интернет-журнал „Интересант“