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Саратовцев пригласили на бесплатные медосмотры
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Саратовцев пригласили на бесплатные медосмотры 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
В центрах здоровья Саратовской области сегодня, 5 апреля пройдет День открытых дверей. Врачи пригласили граждан старше 18 лет на профосмотр. Граждан ждут с распростертыми объятиями многие медицинские организации. Среди них областной врачебно-физкультурный диспансер, Саратовский областной центр медицинской профилактики. А так же граждан примут в районных больницах Балашова, Вольска, некоторые городские больницы Саратова.
Детей до 18 лет ждут в городских детских поликлиниках Балаково, Энгельса и Саратова (№4). Жители могут измерить давление, частоту сердечных сокращений, уровень холестерина, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, проверить зрение. Медики дадут рекомендации после экспресс-диагностики.
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