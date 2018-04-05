Саратовцев пригласили на бесплатные медосмотры

В центрах здоровья Саратовской области сегодня, 5 апреля пройдет День открытых дверей. Врачи пригласили граждан старше 18 лет на профосмотр. Граждан ждут с распростертыми объятиями многие медицинские организации. Среди них областной врачебно-физкультурный диспансер, Саратовский областной центр медицинской профилактики. А так же граждан примут в районных больницах Балашова, Вольска, некоторые городские больницы Саратова.

Детей до 18 лет ждут в городских детских поликлиниках Балаково, Энгельса и Саратова (№4). Жители могут измерить давление, частоту сердечных сокращений, уровень холестерина, риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, проверить зрение. Медики дадут рекомендации после экспресс-диагностики.