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В Ноябрьске в восьмой микрорайоне построят детский сад
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В Ноябрьске в восьмой микрорайоне построят детский сад 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске завершили подготовительные работы по строительству детского сада в восьмом микрорайоне.
На заседании комиссии по землепользованию и застройке обсудили вопрос реконструкции объекта по увеличению до четырех этажей.
«Типовой проект здания детского сада в восьмом микрорайоне ранее предполагал плоскую кровлю, но поскольку он не соответствовал нашим климатическим условиям, администрация города рекомендовала подрядчику внести изменения и сделать кровлю скатной. В связи с изменениями характеристик, появлением технического этажа проект прошел дополнительные стадии согласования и экспертизы с учетом условий инсоляции и смежной застройки», — разъяснил главный архитектор города Владимир Спиридонов.
Как сообщили в администрации города, все законные процедуры были соблюдены, в том числе 2 апреля проведены публичные слушания, проект соответствует всем требованиям, и уже при наступлении тепла ожидается, что подрядчик приступит к строительству детского сада. Напомним, учреждение рассчитано на 190 мест.
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