В Ноябрьске в восьмой микрорайоне построят детский сад

В Ноябрьске завершили подготовительные работы по строительству детского сада в восьмом микрорайоне.

На заседании комиссии по землепользованию и застройке обсудили вопрос реконструкции объекта по увеличению до четырех этажей.

«Типовой проект здания детского сада в восьмом микрорайоне ранее предполагал плоскую кровлю, но поскольку он не соответствовал нашим климатическим условиям, администрация города рекомендовала подрядчику внести изменения и сделать кровлю скатной. В связи с изменениями характеристик, появлением технического этажа проект прошел дополнительные стадии согласования и экспертизы с учетом условий инсоляции и смежной застройки», — разъяснил главный архитектор города Владимир Спиридонов.

Как сообщили в администрации города, все законные процедуры были соблюдены, в том числе 2 апреля проведены публичные слушания, проект соответствует всем требованиям, и уже при наступлении тепла ожидается, что подрядчик приступит к строительству детского сада. Напомним, учреждение рассчитано на 190 мест.