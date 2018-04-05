Кирилл Андреев: хочу, чтобы жена подарила мне дочку

В пятницу, 6 апреля, певцу, солисту группы «Иванушки International» Кириллу Андрееву исполнится 47 лет. Приняв поздравления с наступающим днем рождения, певец рассказал «Вечерке» о популярности, музыке, секрете успеха и своей семье.

— Кирилл, группа «Иванушки» существует уже 22 года. Кто сейчас ваши зрители?

— На наши концерты приходят разные люди, это и молодежь, и совсем детки, и возрастная публика. Года два назад у нас был тур по 11 городам Америки, на концерты приходили не только девчонки, которые уехали еще из Советского Союза, но и их дети, американские мужья. «Мы ни слова не понимаем по-русски, — признавались они, — но энергетика прет!» Однажды после концерта подошел молодой человек и попросил автограф для своей бабушки! Это значит, нас любят несколько поколений.

— Есть ли исполнители, на которых вам хотелось бы ориентироваться?

— Для меня примером на сцене является Дмитрий Хворостовский . Я познакомился с ним, когда мы летели в одном самолете на гастроли. Он творческий человек, который открывался только близким людям. Очень жаль, что он ушел…

— Я знаю, что судьба подарила вам «звездный» шанс в переходе метро, расскажите.

— В 1990 году я шел по подземному переходу от станции Арбатская, ко мне подошла девушка и предложила стать моделью. Я учился тогда в радио-механическом техникуме. Я — модель? Для меня предложение было неожиданным и странным. И все-таки я проработал моделью около шести лет, в том числе в Доме моды Вячеслава Зайцева . Пявились новые знакомые. Одна из них — певица Наталья Ветлицкая — познакомила меня с Игорем Матвеенко, а он пригласил меня на кастинг группы «Иванушки». Сейчас мы с Натальей созваниваемся, она живет с дочкой в Испании.

— По поводу Иванушек часто шутят, что вы уже взрослые мужчины, а ваши песни так и не повзрослели. Как вы к этому относитесь? Не обижаетесь?

— Это шутки, и воспринимать их нужно именно так. А если серьезно, пройдите по Москве и спросите у людей, какие наши песни они знают. И вам сразу скажут: «Тучи», «Колечко», «Кукла», «Снегири», «Тополиный пух». Потому что эти песни вне времени и возраста.

— Вы человек открытый, неужели в вашей семье нет скелетов в шкафу?

— Оказалось, есть. В прошлом году я узнал, что мой папа родился в Испании. Он умер в 2002 году, его мама — моя бабушка пережила его всего на несколько месяцев. Перед смертью она призналась, что мой отец не был ей родным. Его вывезли из страны, когда началась война, и бабушка его усыновила. Сейчас я через архивы хочу узнать как его звали, какая у него фамилия, есть ли у меня в Испании родственники. Так что я наполовину испанец, как и знаменитый хоккеист Валерий Харламов

— Посвятите отцу песню?

— В честь него я уже записал собственную версию легендарной песни «Бессаме мучо» на испанском языке. Пока выучил только слова песни, но если найдутся родственники по папиной линии, выучу и испанский язык. Думаю, за полгода разговорный осилю.

— Вы родились в Москве, какой транспорт в столице считаете самым комфортным?

— Конечно, метрополитен. Причем, для меня метро не просто скорость, удобство, я всю жизнь проездил на метро, знаю, как быстрее добраться из точки «А» в точку «В». Но в последнее время больше езжу на машине, хотя, если опаздываю, спускаюсь в подземку. Я побывал во многих метрополитенах мира и могу сказать, что у нас самое красивое метро в мире, настоящий музей. Каждая станция — памятник истории. Станция «Кузьминки» не отличается особой красотой, но для меня она самая родная, ведь я родился в этом районе. Но есть и любимые — это просторные и светлые после реставрации «Маяковская» и «Новослободская», уникальная и известная, наверное, во всем мире «Площадь революции».

— Ваш сын Кирилл сейчас учится в выпускном классе, куда планирует поступать?

— Сын готовится к экзаменам в школе и вступительным в университет. Сейчас можно подавать документы в три вуза, мы выбрали МГУ и МФЮА, юридический факультет. Хотя сын и закончил музыкальную школу по классу фортепиано, решил не связывать свою жизнь с музыкой. Семь лет он играл в баскетбол, но и от спортивной карьеры отказался. Он не пошел по моим стопам, это его выбор. И я поддерживаю Кирилла.

— Вы давно и счастливо женаты, поделитесь секретом семейного счастья.

— Крепкий брак — это доверие, уважение, взаимопонимание. Это труд двух людей. Жена должна быть другом, чтобы с ней можно было обсудить любую тему. Без споров тоже невозможно, но если они случились, иногда нужно просто промолчать. А самое главное — вовремя извиниться.

— Вам есть за что извиняться?

— Я очень люблю порядок, скрупулезно отношусь к чистоте. Даже самая маленькая помарка может огорчить меня. Но свое недовольство чем-то я могу только высказать. Например, посуда в раковине не вымыта. Обычно я этим занимаюсь, и у меня все чисто! Сын у меня в том году начал аккуратно разбирать шкаф, у него теперь в шкафу рубашка к рубашке, джинсы к джинсам, все развешано по цветам. У меня такого порядка, как у него, нет. Он пришел к мыслям, если порядок в вещах, то порядок и в голове.

— Вы подарили своей жене песню «Я продолжаю жить». А какой подарок от нее вам хотелось бы получить?

— Мне нравится, когда моя жена улыбается, когда она счастлива. Мне бы очень хотелось, чтобы Лола подарила мне самый бесценный подарок — дочку. Я мечтаю о рождении дочки, но на все воля божья.

СПРАВКА

Кирилл Александрович Андреев — родился 6 апреля 1971 года в Москве. После школы учился в Московском Радиомеханическом техникуме, в армии служил в артиллерийских войсках. После демобилизации работал моделью, в том числе и в Модном доме Славы Зайцева, снимался в кино, вел развлекательные передачи на телевидении. 22 года является бессменным участником группы «Иванушки International», занимается сольной карьерой.