В Салехарде заранее запаслись вакциной от клещевого энцефалита

В Салехардской окружной клинической больнице в достаточном количестве имеется вакцина против клещевого вирусного энцефалита. Любой желающий, обратившись в поликлинику, сможет привиться, — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» терапевт Елена Виноградова

«Люди, планирующие выехать летом в эндемичные зоны, могут обратиться в прививочный кабинет и бесплатно получить прививку. Наша больница заранее позаботилась о приобретении вакцины. Прививать начинаем с осени по весну. Курс вакцинации осуществляется вакциной «ЭнцеВир», он состоит из двух инъекций по 1 дозе с интервалом 1-7 месяцев (предпочтительно через 2 месяца). Поэтому у нас в достаточном количестве препаратов, и заказываем мы вакцину, учитывая, что она у нас востребована. Проблем никаких нет», — заявила Елена Виноградова.

Напомним, что в крупных городах округа нет вакцины против клещевого энцефалита, и прививают только детей, выезжающих организованно в эндемичные территории.

Сегодня на наш запрос поступила информация о ситуации с вакцинацией против клещевого энцефалита в Пуровском районе.

«Мы прививаем по налаженной схеме только детей. Первая вакцинация в ноябре, вторая за месяц до сезона клещей. Вакцины осталось немного, только для второй прививки детям», — сказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Таркосалинской районной больнице.