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В Салехарде заранее запаслись вакциной от клещевого энцефалита
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В Салехарде заранее запаслись вакциной от клещевого энцефалита 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехардской окружной клинической больнице в достаточном количестве имеется вакцина против клещевого вирусного энцефалита. Любой желающий, обратившись в поликлинику, сможет привиться, — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» терапевт Елена Виноградова.
«Люди, планирующие выехать летом в эндемичные зоны, могут обратиться в прививочный кабинет и бесплатно получить прививку. Наша больница заранее позаботилась о приобретении вакцины. Прививать начинаем с осени по весну. Курс вакцинации осуществляется вакциной «ЭнцеВир», он состоит из двух инъекций по 1 дозе с интервалом 1-7 месяцев (предпочтительно через 2 месяца). Поэтому у нас в достаточном количестве препаратов, и заказываем мы вакцину, учитывая, что она у нас востребована. Проблем никаких нет», — заявила Елена Виноградова.
Напомним, что в крупных городах округа нет вакцины против клещевого энцефалита, и прививают только детей, выезжающих организованно в эндемичные территории.
Сегодня на наш запрос поступила информация о ситуации с вакцинацией против клещевого энцефалита в Пуровском районе.
«Мы прививаем по налаженной схеме только детей. Первая вакцинация в ноябре, вторая за месяц до сезона клещей. Вакцины осталось немного, только для второй прививки детям», — сказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в Таркосалинской районной больнице.
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