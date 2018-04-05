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Фонд кино выделит 20 миллионов на модернизацию кинозалов Новгородской области
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Фонд кино выделит 20 миллионов на модернизацию кинозалов Новгородской области 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Конкурс проводился среди городов с населением до 500 тысяч человек, передает пресс-служба правительства Новгородской области. Средства пойду на модернизацию кинозалов.
В Новгородской области победителями конкурса стали центр культурного развития «Боровичи», Межпоселенческий культурно-досуговый центр Парфинского района, Пролетарский районный дом культуры и досуга, а также курорт «Старая Русса».
Как отметили руководители досуговых центров, деньги помогут усовершенствовать качество обслуживания и закупить современное оборудование.
Ранее в Великом Новгороде открылся первый частный киномузей. Первая выставка была посвящена кинематографу 20 века.
Фото: pixabay.com
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