Лидер культовой поп-группы объявил войну российскому шоу-бизнесу

Лидер популярного в 1970-е ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин признался, что готов к решительным шагам по избавлению шоу-бизнеса от «голубозадого гламура и бузотертых певичек».

«Должен поставить заслон тем кошмарам, которые происходят на сцене! Если Шнурова, который матерится на сцене и бегает по ней в трусах, выбирают человеком года, гея Лазарева — мужчиной года, а какую-то Бузову гордо именуют словом «солистка», это уже самый настоящий беспредел! Какая она солистка?! Лауреат конкурса в районной психбольнице!», — сказал от в интервью изданию Daily Storm.

Ярушин заявил, что в качестве ответных мер он намерен при помощи своих друзей и единомышленников организовать небольшой фестиваль в виде круиза, где смогут выступить талантливые молодые исполнители, которые, по словам музыканта, не могут пробится на большую сцену. «Много не надо — для начала хватит какого-нибудь хорошего певца, певицы, ну и, допустим, ансамблика. Мы прокатимся и скажем: „Ребят, посмотрите, вот такую культуру мы уважаем!“ И — никакой пошлости, никакой голубизны, которая лезет вместе с Лазаревыми, Киркоровыми и Басковыми, никакого, простите, говнорока», — говорит лидер ансамбля «Ариэль». По его словам, именитые продюсеры не раскручивают талантливых исполнителей, так как у них зачастую нет на это денег.