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Лидер культовой поп-группы объявил войну российскому шоу-бизнесу
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Лидер культовой поп-группы объявил войну российскому шоу-бизнесу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Лидер популярного в 1970-е ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин признался, что готов к решительным шагам по избавлению шоу-бизнеса от «голубозадого гламура и бузотертых певичек».
«Должен поставить заслон тем кошмарам, которые происходят на сцене! Если Шнурова, который матерится на сцене и бегает по ней в трусах, выбирают человеком года, гея Лазарева — мужчиной года, а какую-то Бузову гордо именуют словом «солистка», это уже самый настоящий беспредел! Какая она солистка?! Лауреат конкурса в районной психбольнице!», — сказал от в интервью изданию Daily Storm.
Ярушин заявил, что в качестве ответных мер он намерен при помощи своих друзей и единомышленников организовать небольшой фестиваль в виде круиза, где смогут выступить талантливые молодые исполнители, которые, по словам музыканта, не могут пробится на большую сцену. «Много не надо — для начала хватит какого-нибудь хорошего певца, певицы, ну и, допустим, ансамблика. Мы прокатимся и скажем: „Ребят, посмотрите, вот такую культуру мы уважаем!“ И — никакой пошлости, никакой голубизны, которая лезет вместе с Лазаревыми, Киркоровыми и Басковыми, никакого, простите, говнорока», — говорит лидер ансамбля «Ариэль». По его словам, именитые продюсеры не раскручивают талантливых исполнителей, так как у них зачастую нет на это денег.
Валерий Ярушин рассказал и о том, что ему давно не могут присвоит звание народного артиста — документы на его получение лежат в минкульте уже 18 лет. Музыкант шутит, что до того дня, когда ему присвоят звание, должно пройти 52 года. «Видимо, есть те, кто платят и оказываются впереди. Кстати, я в списке 52-й, а жителю Московской области такое звание дают лишь раз в год. По нехитрым подсчетам, я получу его… да-да, через 52 года. Хоть стой, хоть падай! А пенсия у меня 11 тысяч рублей!», — сказал артист.
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