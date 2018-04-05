«Билетов было не достать — покупали за три дня»: киномеханик с Уралмаша рассказывает историю «Темпа»

Уговорить киномеханика Марию Анатольевну сфотографироваться и просто поговорить о снесенном кинотеатре «Темп» было тяжело. Поначалу она стеснялась, но, когда начала рассказывать про «свой второй дом», вспомнила фамилии всех коллег, фильмы, которые показывали в то время, когда «Темп» еще стоял.

Сейчас Марии Анатольевне 82 года, больше 20 лет она отдала работе киномеханика в уралмашевском кинотеатре.

— Сначала я пришла в «Темп» работать в кассу — это было в апреле 1961 года. Потом я пошла в школу киномехаников, она находилась на Ленина, 40. Я одновременно училась и работала в кассе. Потом, когда я закончила учебу в 63-м году, места в «Темпе» не было и я работала в кинотеатре «Знамя» на Кировградской. Пять лет там проработала, а потом меня обратно переманили, и в «Темпе» я проработала с 1968 года по 1991 год.

«Темп» снесли в конце марта, в тот же день, что и телебашню. Сейчас техника ездит по пустой площадке и разравнивает участок. Здесь будут строить жилой комплекс, правда, официально застройщик-священник еще не объявлял, что именно здесь появится.

Напротив места, где когда-то был «Темп», стоит школа, в которой раньше училась Мария Анатольевна. Сейчас это заброшка, которую, не ровен час, тоже снесут.

— Мы были одним широкоформатным кинотеатром; пока «Космоса» не было, мы были первым экраном. К нам приезжали артисты: Хитяева была, Юрий Соломин , Матвеев, Макаров с Александровым были, много кто был. Мы устраивали хорошие встречи, был свой оркестр — перед сеансом они играли, и можно было потанцевать.

Мария Анатольевна принимала фильмы и готовила их к показу. Часто ленты приходили отдельными — две-три части, и она их склеивала, чтобы сеанс был без отрыва.

— Билетов, как правило, было не достать, люди покупали заранее — за два, за три дня. Постоянно у нас были хорошие фильмы, так что билеты быстро раскупали. Когда шли фестивали, то сеансы даже шли в час ночи, нас директор просил поработать. Мы демонстрировали и в час ночи и в шесть часов утра, и всегда были полные залы. А зал был на тысячу мест.

Как киномеханик Мария Анатольевна просмотрела каждый фильм, который показывали в «Темпе». Вспоминает: когда вышел «Тарзан», билетов было не достать.

— Помню, когда шел «Тарзан», вообще было умопомрачение, я даже помню стихотворение:

Супруга дома не бывает, хозяйство бросила давно, Сижу голодный и скучаю, супруга все еще в кино. В десятый раз глядит «Тарзана», стал для нее я нехорош, И, говорит, на обезьяну я удивительно похож. Что зубы у меня вставные, что слишком худ и ростом мал, Что ноги у меня кривые, теперь я от нее узнал. Взмолились все мужчины: Подобные картины — Для нас смертельный яд.

— В 1991 году я ушла на пенсию, а в 1992-м он перестал существовать. У нас был директор еврей Соломон Ханин — он уехал в Израиль с семьей, у него случилось горе — сыну нужно было делать операцию, и они уехали. Если бы он не уехал, то кинотеатр бы до сих пор работал. «Знамя» ведь работает, и наш бы кинотеатр не пропал.

Мария Анатольевна вспоминает, что у них был очень хороший коллектив. Для сотрудников часто устраивали вечера в кинотеатре, возили отдыхать за город.

— Это был второй мой дом, я со слезами на глазах смотрела, как его сносят. Я увидела, что ломают, и стояла ревела. Мне до сих пор жалко, ломать ведь — не строить, — рассказывает Мария Анатольевна и начинает плакать. — Он ведь существовал с 1933 года — сначала это был барак, это потом его отстроили в нормальный кинотеатр.

Снос кинотеатра шокировал историков и общественников. Во-первых, старинные медальоны, украшавшие здание, планировали сохранить и увезти в ЕАСИ, по крайней мере, так было обещано, но их уничтожили вместе с кинотеатром.

Во-вторых, историки подали заявление в управление госохраны объектов культурного наследия и попросили признать здание кинотеатра памятником архитектуры. Но собственник не стал дожидаться результатов экспертизы.