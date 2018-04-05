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Якушев обещал павлодарским детям с болезнями сердца лечение мирового уровня
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Якушев обещал павлодарским детям с болезнями сердца лечение мирового уровня 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время визита делегации Павлодарской области в Тюмени рассказал казахским гостям о работе нейрохирургического центра. Он предложил акиму Павлодарской области наладить работу в этом направлении, чтобы дети из этого региона, имеющие проблемы с сердцем, могли проходить лечение в тюменских клиниках. И напомнил, что в этом направлении уже налажено сотрудничество с другим соседним регионом из Казахстана.
«Мы уже долгие годы сотрудничаем с Северо-Казахстанской областью в сфере здравоохранения, — сообщил Владимир Якушев. — Прежде всего это касается кардиологической помощи детскому населению. Этому проекту уже более 10 лет. Наши не только выезжают оперировать на территории Казахстана, но и принимают пациентов в Тюмени. Поток пациентов растет, значит, наши услуги устраивают соседей».
Губернатор отметил, что в Тюмени расположен один из самых крупных и современных нейрохирургических центров в стране. «По качеству и услуг и видам операций, которые проводят наши специалисты, наш центр не уступает такому знаменитой клинике как нейрохирургический центр имени Бурденко», — заверил глава Тюменской области.
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