Волгоградские юнармейцы взяли шефство над воспитанниками детских домов

Представители Юнармии в Волгоградской области станут наставниками для ребят из детских домов, некоторые из них уже взяли шефство над ними.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, юнармейцы будут помогать воспитанникам Волжского, Камышинского и Серафимовичского детдомов, а также Красноярской школы-интерната и Октябрьской школы закрытого типа. Сиротам помогут социализироваться, начать участвовать в общественной жизни, определиться с профессией.

Первая встреча юнармейцев сиротами прошла в Волжском детском доме. Ребятам рассказали, что они смогут принять участие во Всероссийском конкурсе эссе «Письмо солдату», конкурсе рисунков «Война глазами детей», соревнованиях «Армейские международные игры-2018», спортивных играх «ПОБЕДА-2018» и «Зарница». Детей также ждут встреча с олимпийскими чемпионами, ГТО, экскурсии в музеи и посещение театров, интеллектуальные викторины, профориентационные мастерские, посещение предприятий для ознакомления с их будущей специальность и т.п.

Напомним, Волгоградская область стала одним из восьми регионов РФ и единственной площадкой в ЮФО, выбранной для внедрения юнармейского проекта «Наставничество». Добавим, что сейчас общественное движение входит 1 830 школьников.