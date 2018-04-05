Группа Lumen посетит Краснодар

Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. Группа Lumen и в настоящее время воспринимается как последний очаг сопротивления в борьбе с музыкальным конформизмом. Двадцать лет сражений закалили уфимских бойцов. С годами они стали только сильнее, и не планируют капитулировать в войне с одиозными представителями массовой культуры.

Впрочем, музыканты не зацикливаются на каждодневном протесте, демонстрируя высокий творческий потенциал. Элементы непокорности системе и понятийным схемам эпохи потребления выливаются в стихотворное восстание. Песня «Государство» по сей день выглядит пощечиной зарвавшемуся истеблишменту.

В репертуаре башкирских рок-героев имеются и другие знаковые композиции. «С 4» и «Кофе» не перестают затрагивать души многих и многих слушателей. Тем не менее визитной карточкой знаменитой «банды» продолжает оставаться панк-баллада «Сид Нэнси», навеянное одноименным сюжетом.

14-го апреля «люмены» вместе с краснодарскими поклонниками продолжат отмечать двадцатилетний юбилей. «Arena Hall» уже готова к торжественным мероприятиям, а неудержимый квартет планирует «оторваться» в стиле подлинного рок-н-ролла!