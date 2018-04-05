В Казани задумались о массовом сносе «хрущевок» по примеру Москвы

Власти Татарстана могут начать массовый снос «хрущевок» в Казани по примеру московской реновации, сообщает Inkazan со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова

«Нам нужна концепция, которая позволит сохранить исторический облик нашей столицы. Необходимо тщательно проработать этот вопрос. Исходить не из того, что есть, а из того, что мы хотим видеть через 15-20 лет», — сказал Минниханов на заседании градостроительной комиссии.

Минниханов адресовал свои слова архитектору Олегу Маклакову, который на заседании комиссии представил проект концепции градостроительного развития «Прибрежная территория озера Кабан».