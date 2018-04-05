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Возможно, в Казани тоже будут сносить хрущевки
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Возможно, в Казани тоже будут сносить хрущевки 

Казанский Портал 12 минут назад
В Казани разрабатывают проект градостроительного развития прибрежной территории озера Кабан. По словам президента РТ Рустама Минниханова, концепция должна учитывать, что территория вокруг водоема станет одной из самых привлекательных в Казани.
«Нам нужна концепция, которая позволит сохранить исторический облик нашей столицы. Необходимо тщательно проработать этот вопрос. Исходить не из того, что есть, а из того, что мы хотим видеть через 15-20 лет», — заявил глава республики. Он добавил, что, возможно, и Казань придет к тому, что сегодня делает Москва — к сносу старых хрущевок.
Концепция застройки территории вокруг озера Кабан будет доработана, сообщает пресс-служба президента РТ. Будет составлено техническое задание, к работе также привлекут представителей профессионального архитектурного сообщества Казани.
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