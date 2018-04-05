Наивно-воинственные коллажи: как 2х2 обновил бренд

новое оформление 2х2 В апреле 2×2 отметил свой 11-й День рождения и сменил лозунг на «Не взрослейте, это ловушка», а эфирное оформление — на рисунки аниматора Саши Свирского и директора 2×2 Дениса Всесвятского.

Саша Свирский впервые выступил в коллаборации с телеканалом, дополнив уходы на рекламу наивно-воинственными коллажами с участием животных и существ, на них похожих. В основу предупреждений о вреде курения легли детские рисунки Дениса Всесвятского, директора 2×2.

Фраза «Не взрослейте, это ловушка!» станет лозунгом телеканала на весь 2018-й год. Под ним пройдет ряд летних офлайн мероприятий, его можно увидеть на Газировке 2×2 в магазинах, он же будет обыгрываться и в эфирном оформлении в течение всего года.

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Денис Всесвятский, директор канала 2×2:

Мы недавно провели количественные и качественные исследования аудитории на тему восприятия недетской анимации и бренда 2×2 в нескольких городах России. В фокус-группах зрители в возрасте 20−30 лет и 30−40 лет много говорили о том, как им хочется сохранять детскость восприятия в нашем сложном и порой страшном мире взрослых проблем. Наибольший резонанс среди тестируемых слоганов у них вызвал вариант: «2Х2 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: НЕ ВЗРОСЛЕЙТЕ, ЭТО ЛОВУШКА!». Так что возможно это первый кейс, когда слоган канала выбрали сами зрители! Для меня эта фраза идеально отражает концепцию анимационного канала для взрослых -мультсериалы и правда помогают смотреть на мир глазами внутреннего ребенка, больше улыбаться и удивляться. Да и сами герои наших мультфильмов не взрослеют, давайте брать пример с Симпсонов, а не с Ворониных!